El 61% de població creu que amb la immunitat de grup podrà recuperar la seva vida d'abans

El 61,2 per cent de la població creu que quan s'arribi a la immunitat de grup contra la COVID-19 a través de les vacunes, la qual cosa s'estima succeirà al finalitzar l'estiu, podrà recuperar la seva vida com era abans de la pandèmia, mentre que el 15,7 per cent no concep aquesta possibilitat; un 11 per cent creu que després d'aconseguir la immunitat encara no es podrà fer el mateix que en prepandemia, i, un percentatge semblant, dubte en la seva resposta.





Aquestes dades es desprèn del Baròmetre de maig de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), que acaba de publicar el quart lliurament de l'Estudi sobre els efectes i conseqüències de l'coronavirus, realitzat entre el 14 i 29 del passat mes a 3.008 persones.





@EP





En comparació amb l'anterior enquesta, publicada al desembre de l'any passat, ha pujat 14 punts la població (47,6%) que confia en la vacunació per recuperar la normalitat. Encara que, també ha pujat la població que desconfia, fins a 3 punts respecte als escèptics en l'anterior enquesta.





Segons assenyala el CIS, d'aquells que no confien en la tornada a la normalitat, el 26,8 per cent afirma que hi ha hagut molts canvis en tots els àmbits i la vida no serà igual (creix 5 punts); un 25,5 per cent defensa que ha de passar temps per a la normalitat i per veure els efectes (4 punt menys); un 15,7 per cent (10 punt més) creu que haurem de seguir prenent mesures; i un 6,2 per cent creu que hauria d'estar tota la població vacunada, que seria necessària la immunitat total (baixa 5 punts).





Crida l'atenció que fa sis mesos un 21,9 per cent de la població afirmava no confiar en la vacuna, en la rapidesa amb què s'ha fabricat i dubtava de la seva eficàcia, de manera que qüestionava la immunitat de grup i la tornada a la normalitat . Aquest percentatge ha baixat fins al 4,2 per cent, el que suposa la baixada de 17,7 punts.





Preguntats sobre si han tingut por durant les dues últimes setmanes un 28,3 per cent ho ha tingut a que li passi alguna cosa greu (un accident, una malaltia, etc.) i hagi d'anar a urgències; un 25,8 per cent a emmalaltir o que s'agreugi alguna malaltia que ja té; un 23 per cent a estar aïllat socialment; un 16,4 per cent a no poder celebrar esdeveniments importants (un bateig, una comunió, un casament, etc.) i, finalment, un 6,7 per cent a què escassegin els aliments o altres productes de primera necessitat.





Així mateix, un 86,8 per cent segueix preocupat molt o bastant per situació del coronavirus que s'està vivint a Espanya i en altres llocs, mentre un 8,3 afirma estar una mica preocupada i un 3,4 gens o gairebé res. Si es comparen aquestes dades amb fa sis mesos s'observa que baixa la preocupació fins a 12 punts.





Un 38,2 per cent assenyala que la família s'està veient bastant afectada, mentre que, per contra, un 48 per cent veu poc afectada, gairebé res o res a la família directa. Pel que fa a què és el que més els afecta, el 37,7 per cent assenyala les seves relacions i formes de viure; li segueix els aspectes laborals (35,9%), els aspectes de salut i atenció sanitària (32,7%); els aspectes emocionals (25%); els aspectes econòmics (25,9%) i els aspectes escolars o d'estudis (5,9%).





D'altra banda, un 10 per cent afirma haver passat el coronavirus, es manté la població que ha tingut a algun familiar amb Covid, afirmació és confirmada pel 48 per cent. Mentre pugen els que assenyalen que algun amic ha patit el covid-19 (62%) i els que coneixen a algú que ha tingut el coronavirus (85%). Pel que fa a la població que coneix algú que hagi mort, es manté en tots els cas, el 9,8 tenen algun familiar no convivent mort; el 11,2 per cent ha perdut a algun amic i fins al 33 per cent a algun conegut.