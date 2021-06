Cristina Lobillo (CE): "L'eliminació dels combustibles fòssils millorarà la posició geoestratègica de la UE"

La directora de Política Energètica de la Comissió Europea (CE), Cristina Lobillo, i l'exsecretari d'Estat d'Energia d'Espanya, Nemesio Fernández-Cuesta, van participar aquest dimecres a la setena edició del cicle de conferències Energy Prospectives, organitzat per Fundació Naturgy i l'IESE Business School, que van inaugurar el president de Fundació Naturgy, Rafael Villaseca, i el director general de l'IESE a Madrid, José Luis Suárez.





@EP





Lobillo va explicar que la CE està ultimant un paquet legislatiu per al juliol que inclou la revisió de les directives de Renovables i d'Eficiència Energètica, que preveuen elevar d'una manera "molt ambiciosa" els objectius a 2030 per complir amb el nou objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, que la UE ha elevat al 55% per al final d'aquesta dècada.





"La UE ha mantingut sempre el seu lideratge en la lluita contra el canvi climàtic i l'eliminació progressiva dels combustibles fòssils millorarà ara la seva posició geoestratègica", va dir Lobillo, que va recordar que "l'any passat importem el 87% de petroli i el 74% de gas ".





La directora de Política Energètica del CE va detallar que la proposta és ampliar del 32% al 38-40% l'objectiu de renovables per a l'any 2030. "Les mesures que els estats membres han anunciat ens situen en una xifra del 33%, per la qual que entenem que assolir el 40% és factible posant en marxa noves tecnologies renovables ".





En aquest sentit, va destacar el desenvolupament de l'hidrogen, per al qual la CE presentarà una proposta legislativa al novembre, que inclourà un sistema de garanties d'hidrogen i certificacions.





El sector públic en la directiva d'eficiència





Lobillo es va referir també a la revisió de la Directiva d'Eficiència que forma part del nou paquet legislatiu. La proposta és elevar del 32% al 36-37% en consum final i el 39% -41% en energia primària. "Són objectius ambiciosos, perquè després d'analitzar els 27 PNIEC, si tots els estats membres posessin en marxa totes les mesures previstes s'aconseguiria el 29%", va explicar.





"Per aconseguir-ho, estem valorant proposar un objectiu vinculant i uns objectius indicatius nacionals, que ara no existeixen", a més d'incloure el sector públic en la revisió de la directiva. "Al voltant del 75% dels edificis de la UE són ineficients, i els edificis públics suposen el 30% del consum", ha afegit.





La CE també donarà més protagonisme a consumidor a través de la digitalització, que serà fonamental en la revisió de la directiva d'eficiència energètica, segons va explicar Lobillo.





Aquestes mesures formen part de les 12 propostes de el paquet legislatiu que està ultimant la CE per reduir un 55% dels gasos d'efecte hivernacle el 2030. "Hem treballat amb l'objectiu que aquest paquet legislatiu sigui cost efficient, perquè la transició energètica va a ser molt costosa", va dir Lobillo.





En relació als fons Next Generation, la directora europea de Política Energètica dir que "són una oportunitat única per accelerar la transició energètica". "Tenir aquest pressupost disponible permetrà empènyer projectes innovadors i esperem que serveixi també per atreure inversió privada", va afegir.





Crear un mercat de gasos renovables





L'exsecretari d'Estat d'Energia, Nemesio Fernández-Cuesta, va destacar tres aspectes en els quals la política energètica ha de posar el focus: que la indústria requereix una "anàlisi micro" per transformar les seves fonts d'energia; que cal electrificar el transport, però posant atenció al desenvolupament d'una xarxa de recàrrega pública; i que els gasos renovables jugaran un paper fonamental per a la reducció d'emissions.





"En un context en el qual en trenta anys, la indústria espanyola ha de substituir el 60% del seu aprovisionament d'energia" i que "dos terços de l'energia a substituir és gas natural", els gasos renovables són una alternativa per a la transició energètica . En aquest sentit, ha afirmat que "l'hidrogen es configura com l'opció més promissòria, però hi ha dos condicionants: abaratir l'electricitat i crear un mercat".





Fernández-Cuesta es va referir a la mobilitat sostenible. "L'electrificació del transport lleuger requereix ajudes inicials, neutralitat tecnològica durant l'esperat procés de reducció de costos de les bateries i dels cotxes elèctrics, i massives inversions en equipament públic de recàrrega", va assegurar, al temps que afirmava que no hi ha una alternativa tecnològica clara per al 56% el consum energètic del transport. "Les solucions han de tenir el gas natural, biocombustibles de segona generació, gasos renovables, hidrogen i combustibles sintètics", va afirmar.





Sobre el cost de l'electricitat, va apostar per les subhastes, PPA's i els mercats a termini, així com l'emmagatzematge elèctric i la vida útil de les nuclears per contribuir abaratir el preu i aconseguir que el desenvolupament de les energies renovables sigui finançable.





En l'obertura d'aquesta setena sessió d'Energy Prospectives, Rafael Villaseca ha destacat que "l'energia és un factor transcendental per al desenvolupament econòmic i social, i un factor determinant per a la lluita contra el canvi climàtic", i ha recordat que en aquest context "la regulació s'imposa ", d'aquí la importància de sessions com la celebrada avui.





Energy Prospectives és un cicle de converses d'alt nivell que reuneix figures reconegudes a nivell nacional i internacional per la seva experiència, visió i coneixement del sector energètic i a empresaris, reguladors, directius i acadèmics. Aquesta iniciativa forma part de les activitats que Fundació Naturgy realitza sobre temàtiques relacionades amb l'energia i el medi ambient, des del debat seriós i rigorós, amb l'objectiu fonamental de promoure l'ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.