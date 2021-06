Ferit greu un jove després de ser presumptament apunyalat en una baralla a Tarragona

Un jove es troba ferit greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, després de ser presumptament apunyalat durant una baralla entre joves extutelats, segons ha informat l'Ajuntament de la localitat en un comunicat.





Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per trobar el presumpte autor de l'agressió i "poder aclarir els fets", han informat fonts policials a Europa Press.





En una roda de premsa aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, ha reclamat "una intervenció de totes les administracions per abordar de manera transversal la situació que viuen aquests joves".





Castaño ha reafirmat que s'han de buscar solucions populars i apostar per "implicar totes les administracions perquè s'actuï de manera coordinada i amb responsabilitat", i ha demanat que hi hagi un canvi de legislació a nivell estatal, per evitar que aquests joves quedin marginats un cop compleixen la majoria d'edat, en les seves paraules.





La regidora de Ciutadania de la localitat i presidenta de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), Carla Aguilar-Cunill, ha assegurat que aquest és un problema que no té una solució immediata, i ha afegit: "Compartim la preocupació del veïnat i de tota la ciutat, i en aquest sentit també treballem des del primer dia ".