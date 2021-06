Salut impulsa un 'Marató de Vacunació' sense cita prèvia a Girona

La Conselleria de Salut de la Generalitat impulsa a partir d'aquesta setmana i fins al 29 de juny un 'Marató de Vacunació' sense cita prèvia, al llarg de dotze jornades, i en set municipis de la Regió Sanitària de Girona: la Bisbal, Palafrugell, Roses, Torroella de Montgrí, Lloret de Mar, l'Escala i Tossa de Mar.





Infermeres amb la vacuna @ep





L'acció es desenvoluparà majoritàriament en horari continu de matí i de tarda, en els espais de vacunació habilitats actualment o en nous, i està dirigida a persones incloses en grups d'edat concrets i que no s'hagin vacunat de primera dosi, segons un comunicat aquest dimecres.





Per a poder ser vacunat haurà de pertànyer a l'Àrea Bàsica Sanitària (ABS) on es desenvolupi l'acció, no tenir cap cita programada en cap altre punt vacunal, no haver rebut cap dosi i no haver passat el Covid-19 en els últims 6 mesos.





Les persones interessades a vacunar sense cita prèvia s'han de presentar al punt de vacunació corresponent i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu, i hauran de tenir entre 45 i 59 anys, generalment, segons indica el pla de vacunació.





La primera experiència d'aquest tipus la va realitzar l'equip dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), a la Bisbal, el passat 26 de maig i "davant els bons resultats obtinguts" s'ha decidit repetir-la i ampliar-la a altres municipis.





Durant aquesta jornada es van vacunar 642 persones de la franja dels 50 als 59 anys, el que va permetre augmentar un 30% la cobertura d'aquest grup a l'ABS de la Bisbal en un sol dia, passant d'un índex de vacunació del 43,7 % al 73,86%.