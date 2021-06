Julián Muñoz aconsegueix la llibertat condicional que serà efectiva previsiblement aquest divendres

L'exalcalde de Marbella (Màlaga) Julián Muñoz ha aconseguit la llibertat condicional. El seu lletrat, Antonio José García Cabrera, ha estimat que aquesta nova situació penitenciària es farà efectiva previsiblement a partir d'aquest proper divendres, un cop sigui ferma la interlocutòria de l'Audiència Nacional pel qual se li concedeix.





Muñoz està en tercer grau penitenciari amb una polsera telemàtica i depèn de el Centre d'Inserció Social (CIS) Manuel Montesinos d'Algesires (Cadis). El seu advocat va demanar la concessió de la llibertat condicional, al presentar una "pluripatologia greu i incurable", segons van ratificar els informes recents.





Julián Muñoz @ep





Així, el jutjat assenyala en la seva resolució que procedeix concedir aquest benefici en virtut de les patologies que presenta, destacant, igualment, que està realitzant tasques de voluntariat "tot i les limitacions que imposa la pandèmia pel COVID".





Així mateix, el magistrat de vigilància penitenciària indica que l'exregidor està realitzant pagaments referits a la responsabilitat civil, "treient-los de la seva pensió de jubilació"; encara que els diners s'està aplicant a les causes que hi havia a l'Audiència de Màlaga i no encara a la de l'Audiència Nacional.





Però, li concedeix la llibertat condicional amb obligacions, com seguir sota custòdia d'un familiar, residir al lloc que designi, sotmetre a seguiment per part dels serveis socials penitenciaris, continuar realitzant pagaments i seguir, així mateix, el voluntariat.





Aquesta concessió es pot recórrer, tot i que el lletrat ha apuntat que el fiscal, que seria qui pogués presentar recurs contra la decisió, no es va oposar a la mateixa, amb el que, previsiblement, l'acte adquireixi fermesa aquest divendres, moment a partir de què la resolució és executiva, segons el lletrat.





L'advocat ha dit sentir-se "molt satisfet", encara que ha lamentat que el pas del tercer grau a la llibertat condicional ha estat un procés "de gairebé sis anys" en què "ha primat més el personatge que la persona, quan hauria d'haver estat al contrari ".





Al respecte, García Cabrera ha recordat el cas Bolinaga, incidint en que mentre en aquesta ocasió "va ser molt ràpid", al de Muñoz "no ho ha estat". Tot i això, ha insistit en la necessitat que es prengués aquesta decisió per la salut que presenta el seu client.