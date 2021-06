Rocío Flores explota: "Em partiré la cara per Olga fins al dia que em mori, li molesti a qui li molesti"

Rocío Flores @ep





Rocío Flores no pot més. I és que en els últims mesos a la influencer se li han ajuntat diverses coses que han provocat que estigui travessant el pitjor moment de la seva vida. D'una banda, el punyent testimoni de Rocío Carrasco en la seva sèrie documental sobre els tremends i dolorosos motius que el van portar a trencar tota relació amb la seva filla; de l'altra, la possible entrada a la presó del seu pare, Antonio David Flores, per presumpte delicte d'aixecament de béns; i, finalment, les ferotges crítiques a Olga Moreno per la seva participació a 'Supervivientes'. Cansada que es qüestioni cada cosa que fa la dona del seu pare en el reality, com la seva amistat amb Melyssa Pinto i amb Lara Sajen - i que se la titlli de estrateg, falsa o manipuladora amb els seus companys, Rocío ha esclatat i ha llançat un missatge a tots aquells que qüestionen la defensa que està fent d'Olga i el difícil que està sent per a ella en aquest dolorós i difícil moment de la seva vida després de l'emissió de la docusèrie de la seva mare.





"Voleu que expliqui per què no la defenso a mort com he fet tota la vida? Si jo no em part la cara per Olga és perquè estic en un punt molt complicat per les coses de fora i de dins, es em barregen coses i per a mi és molt complicat ", confessava sense poder contenir les llàgrimes però deixant clar que "cada vegada que se m'han posat coses d'Olga m'he partit la cara per ella i ho seguiré fent fins al dia en que em mori perquè així ho sento. És una realitat, li molesti a qui li molesti. això no ho canviarà ningú. Es posi qui es posi per montera".





Una declaració d'intencions a la vora del plor que reflecteix l'important que és Olga Moreno per Rocío, visiblement afectada i baixa d'ànim en les seves últimes aparicions però, malgrat tot, disposada a enfrontar-se a qui faci falta per la defensa de la dona del seu pare, que fa uns dies confessava les ganes que tenia de retrobar-se amb la jove, donar-li una abraçada i dir-li moltes coses de les que s'ha donat compte durant el seu pas per 'Supervivientes'.