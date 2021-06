Facua adverteix que el públic de l'Eurocopa no ha de pagar les proves de Covid

L'organització de consumidors i usuaris (Facua) ha criticat aquest dimecres la "desorganització" que existeix en les trobades de l'Eurocopa 2020 de futbol que es van a celebrar durant aquest mes de juny a l'estadi de La Cartuja, a Sevilla.





La UEFA afirma que per entrar a l'estadi a veure els partits cal presentar una prova PCR o test d'antígens negativa, "una directriu que no s'indicava quan van comprar la seva entrada", de manera que l'organització de consumidors ha advertit, en una nota de premsa, que "els usuaris no han de córrer amb aquesta despesa".





Eurocopa @ep





Per aquest motiu, Facua està enviant aquests dies un correu als usuaris en el qual els informa que "d'acord amb els requisits de les autoritats sanitàries locals, tots els posseïdors d'entrades que assisteixin als partits a La Cartoixa han de recollir una polsera Covid-19 abans de dirigir-se a l'estadi ". Per a això, "cal presentar un resultat negatiu de la prova de PCR que no tingui més de 72 hores en el moment de l'inici de partit o un resultat negatiu de la prova ràpida d'antígens, que no tingui més de 24 hores" abans de l' trobada, recorda l'organització de consumidors.





En aquest sentit, el secretari general de Facua, Rubén Sánchez, ha advertit que "encara que existís una resolució de l'administració competent indicant que aquesta és una condició per a acudir a aquests esdeveniments multitudinaris, hauria de pagar-la pròpia organitzadora".

"UEFA no pot argumentar que ara hi ha una imposició de les autoritats locals, de la qual no tenim de moment constància, perquè quan va vendre les entrades en cap moment es va avisar de l'exigència d'aquesta prova", ha afegit Sánchez.





Així mateix, Facua ha assenyalat que "ha de ser l'organització de la Euro2020 la qual corri amb les despeses de les proves, bé realitzant-los sobre la marxa o bé, amb cost directament".





A més, l'associació anima els usuaris a reclamar els seus drets i assenyala que interposarà denúncies davant les administracions de protecció al consumidor si la UEFA no procedeix d'aquesta manera.





"Els consumidors que es costegen la prova poden exigir després a l'entitat que els va vendre l'entrada o l'abonament que els pagui el seu import. Aquells que no tinguin capacitat per realitzar-la PCR o el test d'antígens tenen dret a exigir la devolució de l'import de l'entrada o la part proporcional de l'abonament més les despeses que hagin sofert, com ara els de bitllets de transports que finalment no van a utilitzar ", ha assegurat Sánchez.





En qualsevol cas, els usuaris que es realitzin aquestes proves i donin positiu en Covid-19 i hagin de romandre en quarantena "han de saber que la llei deixa clar el seu dret a reclamar el reemborsament de la quantitat abonada". Al mateix temps, Facua insta les administracions competents en matèria de consum intervinguin en aquest assumpte, que es passarà durant diverses setmanes a mesura que vagin disputant les trobades de futbol, "amb l'objectiu de frenar les irregularitats i els abusos cap al consumidor" .