Detectada una estranya bola de foc sobre els cels de Ciudad Real i Còrdova, la tercera en el que va de mes

Una nova bola de foc ha estat detectada després de travessar el cel de Ciutat Real i Còrdova sobre les 3,09 de la passada matinada segons han registrat les càmeres del Projecte Smart operades en els observatoris de Calar Alto a Almeria, La Sagra i Sierra Nevada a Granada, la Hita a Toledo, Sevilla i Madrid.





Bolido captat per Calar Alt en el projecte Smart - CAHA





Segons ha indicat l'observatori astronòmic d'Almeria, la càmera nord-oest de vigilància externa de centre astronòmic també va poder recollir aquest esdeveniment. L'anàlisi preliminar de l'professor José María Madiedo, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia IAA-CSIC) i investigador principal del Projecte Smart, aquest esdeveniment d'origen asteroidal, s'ha tractat d'una Ariétida que ha impactat contra la nostra atmosfera a una velocitat estimada d'uns 155.000 quilòmetres per hora.





La part lluminosa d'aquest fenomen va començar a una altitud d'uns 105 quilòmetres sobre la província de Ciutat Real. L'objecte es va moure després en direcció sud-oest, entrant en la província de Còrdova i finalitzant a una altitud de 82 sobre el terreny, just a nord de la ciutat de Còrdova, segons ha indicat Calar Alt al seu web.





Les càmeres han detectat en el que va de mes 2 bòlids més, un d'ells en la nit del 5 de juny i un altre a la nit del 2 de juny. El primer d'ells va travessar el cel de sud-est peninsular i, encara que va ser captat per Calar Alto, la nuvolositat va impedir a la resta de centres captar-lo, per la qual cosa no es va poder triangular la seva posició.





En el cas de la bola brillant detectada el 2 de juny, aquesta va ser detectada a les 2,12 hores de la matinada sobre el cel de Còrdova. L'esdeveniment va ser causat per una roca despresa d'un cometa que va impactar contra l'atmosfera a una velocitat estimada d'uns 183.000 quilòmetres per hora. La part lluminosa d'aquest fenomen va començar a una altitud d'uns onze quilòmetres sobre la província de Còrdova en el sud peninsular. L'objecte es va moure després en direcció sud-oest per finalitzar a una altitud de 83 quilòmetres sobre el terreny.