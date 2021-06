TMB incorpora 69 nous autobusos ecològics: 39 articulats de 18 metres i 30 de 12 metres

L’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’AMB, Ada Colau, i el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, junt amb la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, han presentat avui els 23 nous autobusos 100% elèctrics i 46 híbrids (elèctrics i de gas natural comprimit) que s’estan incorporant a la flota al llarg del segon trimestre de l’any i amb els quals Barcelona fa un pas més cap a la millora del medi ambient i l’eficiència en el transport públic de superfície, ja que substitueixen unitats dièsel i de gas natural de primera generació que han arribat al final de la vida útil.





TMB





Els autobusos incorporats avui destaquen per la nova retolació amb la marca EcoBus als laterals, que a partir d’ara identifica les unitats de TMB amb les qualitats ambientals més avançades: elèctrics, de gas natural, híbrids i pròximament de pila de combustible.











H16, la primera línia 100% elèctrica





Els 23 autobusos elèctrics són tots articulats, 14 de la marca Solaris i 9 d’Irizar, de 18 metres de longitud i equipats amb pantògrafs per a la càrrega de les bateries, ràpida en ruta i lenta durant el període nocturn a la cotxera. Seran, per tant, molt semblants als 7 articulats elèctrics (4 Irizar i 3 Solaris) que ja estan assignats a la línia H16 (Pg. Zona Franca - Fòrum / Campus Besòs) des del 2019. Barcelona passa a tenir, per tant, 30 autobusos elèctrics de gran capacitat i zero emissions.





Part dels nous autobusos elèctrics ja estan circulant amb passatgers des de fa unes setmanes, amb la previsió que, amb les següents incorporacions, els pròxims dies el 100% dels vehicles assignats a la línia H16 (22 els dies feiners, a intervals de 7-8 minuts) siguin d’emissió zero. Es tracta d’una línia de 13 quilòmetres de longitud, que travessa horitzontalment la ciutat passant per la cèntrica plaça de Catalunya i transporta uns 20.000 passatgers els dies feiners.





Segons la planificació ja exposada anteriorment, les següents línies que s’electrificaran seran la H12 (Gornal - Besòs Verneda) i la V15 (Barceloneta - Av. Tibidabo), que estan també entre les de més passatge de la xarxa (25.000 i 17.000 validacions els dies feiners, respectivament).





Actualment TMB està gestionant els projectes per construir els punts de recàrrega ràpida en els extrems d’aquestes dues línies, amb la previsió que es puguin electrificar entre el 2022 i el 2023. Mentrestant, alguns autobusos elèctrics articulats circularan provisionalment a les línies 7 (Fòrum - Zona Universitària) i 33 (Zona Universitària - Verneda).





Els primers híbrids nous de GNC





Al mateix temps, TMB ha rebut 46 autobusos de propulsió híbrida, amb motors elèctrics i de gas natural comprimit, els primers fabricats expressament amb aquesta tecnologia. La integració de motors elèctrics permet reduir encara més les baixes emissions contaminants dels vehicles de GNC en comparació amb un vehicle convencional, ja que s’aplica sobre una motorització que està considerada ambientalment avançada (EEV en la sigla anglesa) perquè gairebé no emet partícules i emet un 90% menys d'òxids de nitrogen en comparació amb un motor dièsel.