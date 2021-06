Manuel Valls es queda sense l'exregidora de Ciutadans, Marilén Barceló

Imatge de Marilen Barceló / @ EP





L'exregidora de Cs a Barcelona, Marilén Barceló, no podrà incorporar-se al grup de BCN Canvi de Manuel Valls i quedarà com a regidor no adscrita a l'Ajuntament, segons un informe emès pel secretari general del consistori.





En l'escrit, el secretari recull que el Tribunal Constitucional dicta la "prohibició legal" que els regidors que abandonen un grup puguin incorporar-se a un altre. Barceló va abandonar el grup municipal i es va donar de baixa de Cs el 31 de maig passat per "discrepàncies amb el lideratge i la coordinació" al consistori, que recau a Luz Guilarte.





Ciutadans es quedarà ara amb tres regidors: María Luz Guilarte, Paco Serra i Celestino Corbacho. Per la seva banda, BCN Canvi seguirà amb Manuel Valls i Eva Parera, i Barceló es quedarà com a regidor independent de qualsevol grup.





Aquest informe recorda que Ciutadans i BCN Canvi es van presentar junts a les eleccions el 2019, però que abans de constituir-se com grup municipal ja es van separar.