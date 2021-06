Badalona tindrà un nou hospital privat el 2023 de la mà de Quirónsalud

Imatge del que serà l'Hospital Quirónsalud Badalona/ Ajuntament de Badalona





Aquest dimecres a la tarda s’ha presentat el projecte del nou Hospital Quirónsalud Badalona, que està previst que entri en servei durant l’any 2023.



El nou hospital estarà ubicat en un terreny situat a l'avinguda Navarresa, entre els carrers de Ramón Rubial i de La Seu d'Urgell, molt prop de l'avinguda del President Companys, un dels carrers amb major afluència de la ciutat i que està molt ben comunicada per carretera amb Barcelona i el Maresme.

El centre hospitalari disposarà de cinc plantes, 70 habitacions, 6 quiròfans, i 6 box d’UCI. En total tindrà 15.000 m2 de superfície i serà sostenible amb el medi ambient. A més a més, oferirà atenció en totes les especialitats amb unitats multidisciplinàries per a oferir una atenció integral als pacients.

La construcció de l'Hospital Quirónsalud Badalona suposarà una inversió total de 40 milions d’euros i donarà feina a 400 persones.

Durant l’acte de presentació, l’alcalde Xavier Garcia Albiol ha destacat que “a Badalona tenim la sort de comptar amb un complex sanitari de referència a escala europea com és Can Ruti, que juntament a altres organismes institucions que treballen en l’àmbit de la salut, a les que ara se suma el Grup Quirónsalud des de la iniciativa privada, ens permet situar la ciutat com a pol de referència de la sanitat del futur”.