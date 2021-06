Augmenta a 160 milions el nombre de nens explotats laboralment

Un total de 160 milions de nens i nenes al món estan atrapats en el treball infantil, 8,4 milions més que fa quatre anys (2016), el que suposa el primer increment en dues dècades, segons un informe de l'Organització Internacional del treball (OIT) i UNICEF.





A més, les dues organitzacions adverteixen que la pandèmia de la Covid-19 podria fer augmentar encara més aquest nombre de menors, a escala mundial, entre 9 i 46 milions més d'aquí a final de 2022. Aquesta xifra màxima podria aconseguir-se en cas que no s'adoptin mesures de protecció adequades, segons avisen l'OIT i UNICEF.





L'Informe, titulat 'Treball Infantil: estimacions mundials 2020, tendències i el camí a seguir', ha estat publicat en vigílies de la commemoració del Dia Mundial contra el treball infantil, que se celebra el 12 de juny.





En concret, posa en relleu que els avenços per eradicar el treball infantil "s'han estancat" per primera vegada des de fa 20 anys i s'ha invertit la tendència a la baixa, ja que s'havia registrat una disminució de 94 milions entre 2000 i 2016.





El director de l'Oficina per l'OIT a Espanya, Joaquín Nieto, ha qualificat les dades d'aquest informe com "molt negatius". "Lluny de disminuir, el treball infantil ha crescut de 152 a 160 Milions, 8 milions més, això és una cosa molt greu", ha valorat Nieto aquest dimecres en una roda de premsa a Madrid.





AFECTA ALS NENS MÉS PETITS





A més, ha precisat que aquest creixement s'ha produït fonamentalment en els més petits, els nens i nenes de 5 a 11 anys, franja d'edat en què s'ha incrementat en 16,8 milions respecte a 2016; mentre que a la resta de franges (de 12 a 14 i de 15 a 17 anys) s'ha reduït lleugerament.





Per regions, destaca l'Àfrica subsahariana, amb 16,6 milions de nens i nenes més atrapats en el treball infantil. Els autors atribueixen aquest increment a l'augment demogràfic, les freqüents crisis, la pobresa extrema, la manca d'escolarització i les mesures inadequades de protecció social.





Per la seva banda, a Amèrica Llatina i el Carib, així com a Àsia i Pacífic han seguit produint-se descensos però l'OIT i UNICEF precisen que no han estat suficients per equilibrar l'augment en la regió africana.





EL 70% EN EL SECTOR AGRÍCOLA





De l'informe també es desprèn que el 70% dels casos de treball infantil (112 milions) es donen en el sector agrícola, seguit del sector serveis (31,4 M), i del sector industrial (16,5 milions). Per gènere, el treball infantil atrapa més nens que nenes, tot i que la diferència es redueix si es tenen en compte les tasques domèstiques.





A més, les dues organitzacions alerten que la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19 i el tancament dels centres educatius, poden provocar que els nens treballin més hores i en pitjors condicions, a causa de la pèrdua d'ocupació i ingressos en els seus famílies.





"Aquest informe té dades precovid, no recull encara l'impacte de la Covid, però sabem que està sent molt negatiu", ha precisat Nieto, apuntant que, per exemple, a Amèrica Llatina i el Carib, el 2020 s'ha incrementat per primera vegada en dècades, amb uns 300.000 nens i nenes més treballant, pel que fa a l'any anterior.





La directora de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'UNICEF Espanya, Carmen Molina, ha indicat que és "un moment crític" perquè "tots els èxits que s'havien fet --gairebé 100 milions de nens s'havien alliberat de la feina infantil--, estan estancats i amb molt risc que es posi molt pitjor la situació després de la Covid ".





PRESTACIÓ PER FILL I EDUCACIÓ DE QUALITAT





Per evitar que el treball infantil segueixi augmentant, l'OIT i UNICEF advoquen per algunes mesures com: implementar la prestació per fill a càrrec; augmentar la despesa en educació de qualitat i facilitar el retorn de tots els nens a l'escola; i promoure el treball decent per als adults, perquè les famílies no hagin de recórrer a l'ajuda dels seus fills.





Igualment, reclamen treure el treball infantil de les cadenes de subministraments doncs, segons ha advertit Molina, hi ha una "grandíssima quantitat" de nens i nenes de zones rurals, que estan treballant en explotacions agrícoles que acaben venent a grans multinacionals.





"Estem molt lluny que es pugui assolir l'objectiu d'eradicar el treball infantil a 2025, però hem d'impulsar totes aquestes mesures i intentar-ho i, per descomptat, haurem de posar una meta més enllà de 2025", ha subratllat.





A ESPANYA ES CONSUMEIX TREBALL INFANTIL





Pel que fa a la situació a Espanya, Joaquín Nieto ha assegurat que no han trobat treball infantil a excepció d' "alguna circumstància episòdica" o casos d'adolescents que sí que estan en edat de treballar però que estan realitzant llocs de treball perillosos.





Si bé, el director de l'Oficina nacional per l'OIT ha advertit que a Espanya i Europa "sí que es consumeix treball infantil", de vegades, amb productes que serveixen com regals.





"Es regalen flors i darrere de la curta de flors hi ha treball infantil; es regalen joies i darrere hi ha mineria i treball infantil; es regala roba i joguines. Bona part del que es regala conté treball infantil", ha advertit.





Per això, l'OIT i UNICEF encoratgen a el Govern espanyol, així com a la resta de països, empreses, sindicats, societat civil i organitzacions a "redoblar els seus esforços" en la lluita contra el treball infantil al món.