La selecció espanyola rebrà aquest dijous la vacuna de Pfizer

El Ministeri de Sanitat ha decidit vacunar la selecció espanyola després dels positius en Covid de Sergio Busquets i Diego Llorente . Això ha creat una gran polèmica per diverses raons: són joves, no estan a la franja d'edat a la qual s'està vacunant, molts ja han passat el Covid i, a més, se'ls inocularà la vacuna de Pfizer. Aquest sèrum s'ha de posar en dues dosis i per tant no aconseguiran la immunitat fins d'aquí a cinc setmanes, un cop acabada la competició.





Malgrat això, des de Sanitat assenyalen que la selecció "ens representa a tots" i per això se'ls ha de vacunar. Així, jugadors, cos tècnic i la resta de personal rebran aquest dijous la visita de l'Exèrcit, els encarregats de posar-los la primera injecció.