L'ONU estima 1.000 desplaçats en només tres dies per la violència a la capital d'Haití

L'Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) ha estimat que unes 1.000 persones s'han vist forçades a deixar les seves llars a Port-au-Prince, la capital haitiana, en els últims tres dies, per l'escalada de violència provocada pel xoc entre organitzacions criminals.





Nens orfes a Haití @ep





"Els enfrontaments mortals entre bandes rivals a l'àrea metropolitana de Port-au-Prince han augmentat en les últimes setmanes alimentant la sensació generalitzada d'inseguretat i creant conseqüències dramàtiques per a la població civil", relata l'últim informe de l'OCHA.





L'oficina de Nacions Unides ha informat que aquests episodis de violència han propiciat el desplaçament forçós d'unes 5.600 persones aproximadament en l'últim any. L'informe assenyala que "sovint" la policia és incapaç d'oferir la seguretat necessària, "deixant que la població se les empesqui pugui".





Molts dels afectats són nens que han fugit a zones menys perilloses de la ciutat i davant la falta d'assistència han de dormir a la carrers, o en el millor dels casos en refugis improvisats, com a esglésies i gimnasos.





86.000 NENS





La situació dels menors és especialment crítica, segons ha alertat Unicef, que ha xifrat en més de 86.000 els nens haitians menors de cinc anys que podrien sofrir desnutrició aguda severa aquest any, en comparació dels 41.000 de l'any passat.





"En tan sol un any, s'espera que més del doble de nens pateixin desnutrició aguda severa a Haití. Als hospitals, em va entristir veure tants nens desnutrits. Alguns no es recuperaran tret que rebin tractament a temps", ha explicat el director regional d'Unicef para Amèrica Llatina i el Carib, Jean Gough.





Aquesta setmana ha aterrat a Haití una missió de l'Organització d'Estats Americans (OEA) per reunir-se amb els actors polítics del país, enmig de la "greu situació política, de seguretat i de Drets Humans" que travessa.





El proper 27 de juny estava prevista la celebració d'un referèndum electoral per avançar en el 'full de ruta' cap a la transició defensada pel president d'Haití, Jovenel Moise, qui governa per decret per l'absència d'un Parlament electe. No obstant això, aquest dilluns ha estat posposada a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus.





Haití viu una llarga crisi disparada a inicis d'any des que l'oposició allegués que el mandat de Moise expirava el 7 de febrer. El president sosté que el termini no va començar a córrer fins a la celebració d'unes eleccions vàlides i que, per tant, té dret a seguir en el lloc fins a febrer de 2022.