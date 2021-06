El Govern planeja acabar amb els contractes irregulars i temporals injustificats

El Govern central ha preparat un esborrany en el qual hi ha diverses mesures dirigides a millorar la situació dels treballadors, acabar amb les ocupacions temporals i fomentar els fixos.





Així, en aquest document es diu que es farà fixos als treballadors eventuals que hagin estat contractats de forma irregular. És a dir, als que estiguin treballant en negre, als quals no rebin un contracte per escrit o a aquells que tinguin una ocupació temporal sense motiu justificat. D'altra banda, els empresaris hauran de fer fixos a aquells empleats que portin més de 24 mesos substituint a una altra persona.





Aquestes mesures es volen aplicar perquè Espanya és el país amb més taxa de contractes temporals, sumant aquests el 26% del total. Així, el Govern vol regular aquesta situació posant-li límits: només es podrà contractar a algú de forma temporal quan es justifiqui per causes productives o organitzatives. És a dir, quan l'activitat pugi de forma "imprevisible" en un moment donat o quan algú agafi la baixa.





En el primer cas, en la dels contractes per causes productives, no es veuran incloses les campanyes. "En cap cas s'entendrà causa productiva la realització de treballs de naturalesa estacional o vinculats a campanyes, que hauran de ser objecte de contractació a través de les modalitats indefinides específicament previstes per a aquesta finalitat", assenyala el document. Per tant, això afectaria sectors com l'agricultura, que solen treballar per campanyes, i haurien de fer contractes fix-discontinus.





D'altra banda, tots els treballadors que en 30 mesos estiguin contractats durant més de 24 a la mateixa empresa a través de dues o més contractes temporals, hauran de passar a ser fixos.