Illa, en contra d'un referèndum d'autodeterminació

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, s'ha mostrat favorable a convocar una referèndum a Catalunya sobre "el marc de convivència", que demana abordar en una taula amb els partits catalans amb representació parlamentària, sempre que no sigui per votar sobre l'autodeterminació.





"Si és un referèndum per votar un acord, estem d'acord. Si és un referèndum d'autodeterminació, és a dir, sotmetem a consideració de la ciutadania una ruptura, nosaltres no estem d'acord", ha dit en una entrevista aquest dijous a RNE recollida per Europa Press.





Segons ell, "hi ha part de l'independentisme que no té el coratge de reconèixer que els últims deu anys han estat deu anys dolents, i que un factor important ha estat alterar unilateralment el marc de convivència", mentre que una altra part sí que ho ha acceptat i ara va, segons ell, en la direcció correcta.





Davant d'això, ha apostat per dialogar des de l'escolta en un procés sense terminis per reconstruir "lleialtats i confiances", al que considera que poden contribuir els indults als condemnats per l'1-O, al marge de la reforma de l'delicte de sedició a la qual el Govern s'ha compromès, ha destacat.





Preguntat per una enquesta de 'El Mundo' segons la qual un 61% dels espanyols està en contra dels indults, ha defensat prendre decisions basant-se en conviccions polítiques i no enquestes: "La meva convicció és que cal obrir un temps nou, ser magnànim, i justament l'Estat de Dret ens dóna els instruments per mirar cap endavant ".





Sobre el PP, ha dit que "atiar la confrontació territorial no és mai una bona mesura, i això pot explicar el nivell de representativitat que té" a Catalunya, i ha demanat als populars que tinguin altura institucional des de l'oposició, com a partit que ha governat Espanya.