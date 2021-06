Augmenten els casos de pares que deshereten als seus fills per "ingratitut"

El nombre de casos de pares que deshereten als seus fills per "ingratitut" o "maltractament psicològic" està en "constant" augment a Espanya, segons l'Associació Espanyola d'Advocats de Família (AEAFA).





Aquest serà un dels assumptes que s'analitzaran aquest dijous 10 de juny i el divendres 11 de juny al primer congrés presencial al Col·legi d'Advocats de Màlaga sobre problemes derivats de les herències, organitzat per la delegació de l'AEAFA a Màlaga.





En concret, els ponents abordaran la impugnació dels testaments i la fiscalitat en l'impost de successions i donacions. Entre les impugnacions més habituals, l'AEAFA assenyala que són les que porten a terme els fills que han estat desheretats pels seus pares.





Aquest tipus d'accions estan "en constant creixement" des que el Tribunal Suprem optés per fer més flexibles les causes de desheretament i no atenir-se de forma taxativa al que preveu el Codi Civil per a aquests casos, tal com assenyala la secretària d'Organització de l'AEAFA i advocada malaguenya, Inmaculada Marín.





Segons recorda, el Tribunal Suprem afirma que el maltractament psicològic als pares és causa de desheretament als fills, "si bé caldrà atendre als fets i circumstàncies concurrents, ja que d'ells dependrà assolir la convicció de l'existència del citat maltractament psicològic" .





Respecte a la fiscalitat de les herències, l'AEAFA assenyala que de les 142.013 herències que es van tramitar durant la primera meitat de l'any 2020 a Espanya, un total de 15.992 van ser rebutjades, el 11,3 per cent.





Es tracta, han indicat, del percentatge més elevat de renúncies des que el Consell General del Notariat recull aquestes dades, en l'exercici 2007, i suposa sumar dues dècimes a l'estadística de l'any 2019, que va tancar amb 47.422 herències refusades de 426.801 (11 , 1%), i mig punt percentual a la de 2018 (10,8%).





Tot fa pensar, segons expliquen, que el principal motiu es troba en l'existència de deutes, quan el successor coneix o preveu que darrere del llegat hi haurà obligacions o passius. A més, precisen que el dèbit relacionat amb el sector immobiliari sol ser el més comú.





El congrés serà inaugurat pel degà de Màlaga, Salvador González, la presidenta de AEAFA, María Dolores Lozano, i la delegada a Màlaga, Soledad Benítez-Piaya, i està prevista l'assistència de prop d'un centenar de juristes de tot el país, a més de lletrats, magistrats i fiscals que seguiran les conferències de manera online.





Entre els ponents d'aquestes jornades destaquen el magistrat de la Sala IV de l'Audiència Provincial de Màlaga, Jaume Nogués García, la doctora en Dret i especialista en Successions, Carmen López-Rendo, l'inspector d'Hisenda en excedència Manuel Jerez Martínez, la magistrada de l'Jutjat de Primera Instància número 18 de Màlaga, Ana Matilla Rodero, o el catedràtic en Dret Internacional, Javier Carrascosa.





La AEAFA és una associació de juristes que congrega a més de 2.500 advocats en exercici especialitzats en Dret de Família. Aquesta branca del Dret Civil engloba aspectes com els divorcis, guardes i custòdies, incapacitacions i tuteles, adopcions, violència de gènere, filiacions, herències o liquidacions del règim econòmic matrimonial.