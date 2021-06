Soraya Arnelas, embarassada de la seva segona filla malgrat les seves dificultats per a ser mare

Soraya Arnelas, la qual fos concursant d'Operación Triunfo el 2005, ha anunciat que serà mare per segona vegada tot i que pensava que no podria tornar a quedar-se embarassada. La cantant està diagnosticada amb estrès crònic i això li va provocar dificultats per a ser mare. Així, aquesta notícia ha omplert a la família d'alegria.





Amb la seva primera filla Manuela, Soraya va haver de sotmetre's a un rigorós pla d'esport i dieta sana per aconseguir quedar-se embarassada. En aquesta ocasió ella i la seva parella es van arribar a plantejar ajudar-se d'algun mètode de fertilització. Però finalment no els ha fet falta i Soraya gaudeix ja del seu quart mes d'embaràs.





Emocionada, i encara que feia setmanes que se sospitava, ha estat ara quan ha fet pública la notícia en xarxes socials. "Fa uns mesos pujava un story que deia" TOT AL SEU DEGUT TEMPS "i és que de vegades les coses no són tan fàcils i necessiten prudència, que és el millor aliat en aquests casos. 'OLIVIA, ja t'esperem!", escrivia la cantant en el seu compte d'Instagram.