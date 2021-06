Després de l'actuació de FACUA, Carrefour reemborsa a un usuari 64 compres fraudulentes a Amazon

Després de la intervenció de FACUA Galícia, Carrefour ha reemborsat a un usuari gairebé dos anys després 524 euros de desenes de compres a Amazon realitzades amb la seva targeta Carrefour Pass que ell no havia autoritzat.





Ricardo RF, resident a la Corunya, va descobrir al juliol de 2019 que durant el mes anterior algú va accedir al seu compte d'Amazon i va realitzar 64 compres per valor de 10 dòlars cadascuna a Amazon.com -la web nord-americana de la multinacional- amb la seva targeta Carrefour Pass. En total, havien arribat a pagar amb ella 524 euros.





@EP





Un cop descobert el frau informàtic, l'afectat es va posar en contacte amb la filial espanyola d'Amazon per reclamar la devolució d'aquestes quantitats. La multinacional va remetre al seu filial nord-americana -ja que les compres s'havien realitzat en la seva pàgina-, que es va limitar a suspendre el seu compte durant uns dies perquè "segurament van entrar" en ella, però no va arribar a donar resposta a cap de les seves peticions de reemborsament. En paral·lel, l'usuari va acudir la Policia per denunciar que havien realitzat pagaments fraudulents amb la seva targeta.





Davant la negativa d'Amazon a donar-li solució al seu problema, Ricardo es va dirigir a Carrefour -la titular de la targeta de crèdit- per aconseguir solucionar la situació. L'empresa, però, li va comunicar que després d'estudiar el cas no creia tenir responsabilitat en l'assumpte, per la qual cosa es va limitar a remetre-de nou a Amazon.





Amazon i Carrefour es desentenen





A causa de que les dues companyies es van desentendre del problema, Ricardo va decidir acudir a FACUA Galícia perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Carrefour per instar-lo que tornés immediatament a l'usuari els diners, tal com estableix la normativa.





En el seu escrit, FACUA Galícia va al·legar que les compres que van carregar a la targeta havien estat realitzades sense la seva autorització, i que l'afectat tenia contractada una assegurança que cobria aquestes qüestions derivades de l'ús fraudulent de la targeta.





L'associació va advertir a Carrefour que la Llei de serveis de pagament estableix que "quan l'usuari de serveis de pagament tingui coneixement que s'ha produït una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament, haurà de comunicar la mateixa sense tardança injustificada a proveïdor de serveis de pagament ".





En aquest sentit, la mateixa normativa estipula que quan un usuari informe d'aquesta situació "el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant li retornarà immediatament l'import de l'operació no autoritzada i, si escau, restablirà en el compte de pagament en què s'hagi degut l'import esmentat l'estat que hauria existit de no haver-se efectuat l'operació de pagament no autoritzada ".





Finalment, després de l'actuació de FACUA Galícia, l'usuari ha comunicat a l'associació que Carrefour ja ha procedit a reemborsar els 524 euros de les compres fraudulentes.