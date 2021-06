Naturgy marca una fita en la transició energètica d'Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d'abocador a la xarxa de distribució

Naturgy s'ha convertit aquesta setmana en la primera empresa a injectar gas renovable procedent d'abocador a la xarxa de distribució de gas d'Espanya. Aquesta fita mostra l'aposta de la companyia per la transició energètica i la situa a l'avantguarda en innovació per desenvolupar aquest nou vector energètic, que contribuirà de forma significativa a la descarbonització de el sistema energètic de país.





NATURGY





La planta de gas renovable, situada al Parc de l'Alba de Cerdanyola de Vallès (Barcelona) al costat de l'abocador de residus Elena, ha representat una inversió de 2,2 milions d'euros.





Amb aquesta instal·lació, Naturgy demostra la seva capacitat per dur a terme aquest tipus de projectes gràcies a la fortalesa de la seva xarxa de distribució, que està preparada per distribuir gasos renovables per les inversions realitzades en els últims anys, la infraestructura gasista existent a Espanya i la seva contribució a la seguretat del subministrament.





Naturgy té com a objectiu que el 2050 tot el gas que circuli per les seves xarxes sigui d'origen renovable. La companyia està digitalitzant tota la seva infraestructura de distribució amb la vista posada en l'entrada massiva de gasos renovables, i ha presentat projectes de biometà i hidrogen per valor de 4.000 M €, a les diferents Manifestacions d'Interès per impulsar projectes tractors en el marc de l' Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.





Més de 3.000 llars a l'any





La planta de Cerdanyola de Vallès produirà 12 GWh / any de biometà, el que equival a el consum anual de 3.200 llars, i evitarà l'emissió a l'atmosfera de 2.400 tones de CO2 / any, una quantitat equivalent a plantar uns 5.000 arbres.





Part de el gas que s'injectarà a la xarxa s'utilitzarà per a ser subministrat com a combustible a vehicles a les estacions de el grup Naturgy, ja que és una alternativa totalment viable per a la mobilitat sostenible.





El biometà produït permetrà un aprofitament energètic que contribueix a l'economia circular, en línia amb la Llei de Canvi Climàtic i amb els objectius del PNIEC.





Aquest tipus de projectes són un clar reflex també del suport de Naturgy a la producció local d'energia, molt a prop de les principals àrees potencialment generadores de biometà (abocadors, granges de purins i estacions depuradores d'aigües residuals).





Naturgy aposta pel desenvolupament de el gas renovable a escala comercial i té experiència adquirida en projectes posats en marxa en els últims anys com Methamorphosis, en Vilasana (Lleida), que compta amb finançament de la Unió Europea, o com el situat a l'estació depuradora d'aigües residuals de Bens, a la Corunya, cofinançat per la Xunta a través de fons FEDER per produir biometà procedent d'aigües residuals amb fins de mobilitat.





El potencial del gas renovable i l'economia circular





Els gasos renovables (principalment biometà i hidrogen) estan cridats a ser un agent actiu com a font d'energia renovable, facilitant la integració dels sistemes gasistes i elèctrics, donant suport a la gestió eficaç de residus i contribuint a l'economia circular.





Ajuden a resoldre el problema ambiental de les emissions associades a la gestió de residus, que s'alliberaven fins ara a l'atmosfera, i valoritzen tant els residus d'origen urbà, com els d'explotacions agrícoles, ramaderes o d'estacions depuradores d'aigües residuals, creant models d'economia circular on el productor dels residus també es veu beneficiat.





Així mateix, contribueixen a el desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics.





Segons l'informe 'Els gasos renovables. Un vector energètic emergent ', publicat per Fundació Naturgy, el potencial màxim de producció de gasos renovables a Espanya podria ser equivalent al 65% de la demanda total actual de gas natural, si s'impulsés de manera decidida el seu desenvolupament.





Els autors d'aquest estudi sostenen que, si Espanya desenvolupa tot el seu potencial de producció, podria arribar a reduir uns 35 milions de tones de CO2, és a dir, més del 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle previstes per a l'any 2030. aquest valor equival a el CO2 que emet tot el seu parc de turismes en un any o el que va absorbir tota la superfície forestal d'Espanya el 2017.