Una adolescent de 14 anys mor al rebre 20 punyalades quan tornava a casa

Una menor de només 14 anys ha mort per les ferides que li van provocar les 20 punyalades que va rebre quan anava camí de casa seva. Les càmeres de seguretat dels voltants van gravar el succés: l'agressor es va abalançar sobre ella, que anava en patinet, la va estrangular i la va apunyalar fins a 20 vegades per tot el cos. Els fets van passar a Fargo, Dakota del Nord.





A la jove la van declarar en mort cerebral a causa de les greus lesions. L'agressor és un jove de 23 anys que la va atacar sense motiu aparent. Però davant la policia ha dit que anava drogat i que no recorda res del que va passar aquell dia sobre les 7 del matí.





Però a més de per les càmeres de seguretat, el succés va ser presenciat també per un escombriaire, que va testificar davant la policia. Aquestes el van localitzar en una botiga propera, a la qual va acudir a canviar-se la roba ensangonada per una neta.