Santiago Abascal ataca de nou a Pedro Sánchez / @EP





El líder de Vox, Santiago Abascal, creu que el president de Govern, Pedro Sánchez, hauria de buscar alternatives a l'indult per a pagar la seva "factura" als seus "socis colpistes", com per exemple adoptar-los a casa seva una vegada que compleixin les seves penes.





Així s'ha pronunciat Abascal en un comentari al seu compte personal de Twitter, després que Sánchez demanés als ciutadans "comprensió i magnanimitat" davant els possibles indults que pugui concedir el Govern als presos del 'Procés'.













"Sánchez, si vols pagar alguna factura als teus socis colpistes fes-ho amb alguna cosa que et pertanyi, els adoptes a casa teva un cop compleixin la seva pena, per exemple", ha emplaçat el líder de Vox. Però ha insistit que el cap de l'Executiu no pot pagar els seus "deutes de poder" lliurant "la legalitat i la justícia que corresponen a tots els espanyols".







El mateix Abascal encapçalarà, aquest diumenge, la delegació de Vox que participarà en l a concentració convocada a la plaça de Colón de Madrid per la plataforma Unió 78 en contra de la concessió dels indults.





Però a més, els seus dirigents ja han avançat que també contemplen aquesta protesta com un acte de rebuig a tot el camí recorregut en relació amb Catalunya durant els últims anys, inclosa la gestió de Govern popular de Mariano Rajoy.