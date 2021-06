Els Mossos desallotgen 12 pisos okupats a Lleida

Un jove abandonant un pis okupat a Lleida @ep





Els Mossos d'Esquadra han començat aquest dijous a les 7.00 hores a desallotjar dotze pisos okupats del número 18 del carrer Carrasco Formiguera de Lleida, al barri La Bordeta, propietat d'una entitat bancària i cedits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per lloguer social.





Deu furgons dels Mossos d'Esquadra, una ambulància, una furgoneta i operaris d'una empresa de portes s'han concentrat davant de l'edifici de què els agents han desallotjat a les primeres hores a cinc persones.





Una de les veïnes que paguen lloguer social ha comptat en declaracions als mitjans que els veïns porten dos anys queixant-se de les molèsties dels okupes.





"La situació era molesta, no sabies amb qui et pots trobar, era gent estranya. Moltes vegades cridaven a la meva porta, suposo que era per veure si vivíem o no per ocupar el pis. Solien preguntar per algú que no existia", ha comptat .





La dona, acompanyada de la seva filla, ha afegit que moltes vegades posava la clau al pany amb por per si hi havia okupes dins.





El desnonament estava previst per al 2 de juny: aquell dia la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) es va concentrar davant de l'edifici i no es va executar.





En els últims dies han abandonat l'edifici alguns okupes i en alguns casos han comptat amb la mediació dels serveis socials de l'Ajuntament.





L'edifici té okupades altra vintena d'habitatges que l'Agència de l'Habitatge va llogar fa temps i que van realquilar els titulars del contracte, als quals la Generalitat ara no localitza.