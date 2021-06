Detectar cèl·lules tumorals en sang després de la cirurgia de càncer de fetge podria predir la metàstasi

La caracterització mitjançant biòpsia líquida de les cèl·lules tumorals circulants (en sang) de pacients amb carcinoma hepatocel·lular que es sotmeten a una intervenció quirúrgica podria predir el risc de progressió de la malaltia, com a conseqüència del desenvolupament de metàstasis en altres òrgans, segons un estudi publicat a la revista 'càncers' pel grup de del CIBER de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBEREHD) coordinat per Manuel de la Mata García a l'Hospital Reina Sofia de Còrdova.





Víctor Estimat (Hospital Reina Sofia, Còrdova) i Gustavo Ferrín Sánchez, (Institut Maimónides d'Investigació Biomèdica de Còrdova - IMIBIC / CIBEREHD) han estat els responsables de coordinar l'estudi, que ha analitzat la sang d'una cohort de pacients amb hepatocarcinoma mitjançant un nou sistema de biòpsia líquida.





Metàstasis de pulmó @ep





L'hepatocarcinoma és la quarta causa per càncer al món, i la seva incidència en el nostre medi està en augment. En els estadis inicials, la intervenció quirúrgica mitjançant resecció o trasplantament hepàtic pot aconseguir la curació de la malaltia. No obstant això, la recidiva del tumor és freqüent i comporta mal pronòstic, per la qual cosa és fonamental identificar els pacients amb més risc, especialment en l'escenari del trasplantament hepàtic. Tot i les altes taxes de donació al nostre país, l'escassetat d'òrgans continua sent el principal factor limitant per rebre aquest tractament.





Al llarg dels últims quatre anys, un total de 41 pacients amb hepatocarcinoma van acceptar sotmetre a extraccions seriades de sang, abans i després de la cirurgia, amb l'objectiu de determinar la cinètica d'eliminació de cèl·lules tumorals circulants mitjançant tècniques d'hibridació in situ i immunofluorescència.





"La persistència de les cèl·lules tumorals circulants després de la cirurgia permetria la seva posterior implantació en altres òrgans i expansió clonal, facilitant la recurrència extrahepàtica de l'hepatocarcinoma, la qual té un pronòstic molt dolent. El gran repte serà entrenar el sistema immune perquè detecti i elimini aquestes cèl·lules tumorals circulants sense produir un rebuig del fetge trasplantat ", expliquen els seus autors.





ELS PACIENTS TRASPLANTATS S'ELIMINEN PRECOÇMENT LES CÈL·LULES TUMORALS





Tot i que els pacients trasplantats reben tractament amb fàrmacs immunosupressors, l'anàlisi demostra que l'eliminació de cèl·lules tumorals circulants ocorre de forma més ràpida en comparació amb pacients sotmesos a resecció del tumor. "L'efecte observat és el contrari de l'esperat. Una possible explicació consistiria en el fet que la resecció hepàtica implica deixar part del fetge cirròtic in situ, amb el risc que hi hagi altres possibles focus tumorals miscroscópicos que segueixin generant cèl·lules tumorals circulants, el que al seu torn justificaria l'elevada taxa de recidiva tumoral -intrahepática- observada en aquest grup de tractament ", explica l'investigador de l'CIBEREHD Manuel Rodríguez-Perálvarez.





Per tant, aclareix que "aclarir les conseqüències la immunosupressió farmacològica sobre la viabilitat d'aquestes cèl·lules requereix analitzar una cohort molt més àmplia de pacients en el context d'un estudi col·laboratiu multicèntric".





Les anàlisis realitzades en el marc d'aquest estudi demostren que aquells pacients que no aconsegueixen reduir dràsticament el nombre de cèl·lules tumorals circulants després de la intervenció quirúrgica pateixen una major mortalitat, fonamentalment a conseqüència de metàstasi extrahepàtiques de l'hepatocarcinoma.





"Tot i que la biòpsia líquida pot esdevenir una eina fonamental per al seguiment d'aquests pacients, encara no hi ha una metodologia ideal amb un cost acceptable que pugui aplicar-se com a estàndard en la pràctica clínica", reblen els investigadors.