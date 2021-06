Amb les vacunes actuals és impossible aconseguir la immunitat de grup

Espanya segueix avançant en el seu pla de vacunació i ja ha administrat més de 31 milions de dosis de les vacunes disponibles fins al moment: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen. No obstant això, i malgrat que el ritme és ràpid, alguns experts coincideixen que no arribarem a la tan anhelada immunitat de grup de la que parlen des del Govern.





@EP





La immunitat de ramat a la qual fan referència Pedro Sánchez, Fernando Simón o Carolina Darias, per a ells, suposa arribar a un 70% de la població amb les dues dosis administrades. La científica del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Margarita del Val, coincideix en la segona cosa, que arribarem a aquest nombre de persones amb la pauta completa, però que "la immunitat de grup amb cap de les vacunes que tenim és possible".





Així ho va explicar al programa 'Todo es mentira' de Cuatro. Allà també va comentar que "la immunitat de grup només es pot aconseguir amb vacunes que a més de protegir contra la malaltia greu, evitin que les persones vacunades que es troben amb el virus s'infectin i el multipliquin".





Això és una cosa que no proporcionen cap de les vacunes que tenim aprovades a Europa i per tant s'estan administrant a Espanya. Sí que és cert que alguns estudis han demostrat que el risc d'infecció disminueix, però l'eficàcia no és del 100%. Així, cada dia són més els casos de persones que donen positiu en un test PCR malgrat tenir la pauta completa. Una cosa que es veu sobretot en les residències de gent gran, en què ja s'han produït alguns brots que han afectat un gran nombre de residents.





D'altra banda, el viròleg alemany Christian Drosten ha explicat que el concepte d'immunitat de grup s'ha entès malament des de l'inici. Sota el seu punt de vista, la societat pensa que aconseguir aquesta immunitat de ramat gràcies a vacunar el 70% de població suposa que el 30% restant estigui lliure de risc. Si està demostrat que ni els mateixos vacunats estan protegits de la infecció, molt menys ho estan els que no s'han inoculat cap sèrum.





D'aquesta manera, Drosten va explicar en una llarga entrevista a Republik que "en uns anys el 100% de la població haurà estat vacunada o infectada". És més, assegura que "fins i tot després d'això, el coronavirus seguirà infectant a les persones, però aquestes ja no seran infeccions greus". De fet, és possible que la Covid-19 acabi sent un refredat.





No obstant això, la situació també pot canviar si s'aconsegueixen vacunes més efectives a l'hora de prevenir els contagis. Per això estan treballant molts científics, entre ells un grup d'espanyols, que estan realitzant assajos amb una vacuna intranasal que estimularia les vies altes respiratòries i podria aconseguir que el virus no entrés en el cos humà.