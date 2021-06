Joe Biden i Pedro Sánchez es reuniran per primera vegada el dilluns a Brussel·les

Joe Biden @ep





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aclamat aquest dimecres "la volta dels Estats Units" a l'arrencar el seu primer viatge a l'estranger la primera parada ha estat la base aèria de Mildenhall, al sud-est del Regne Unit. En la seva gira europea també passarà per Brussel·les, on es reunirà per primera vegada amb Pedro Sánchez.





En l'escala al Regne Unit, Biden s'ha dirigit a les tropes nord-americanes que es troben a la base per rendir-los homenatge i ha recordat al temps que el seu fill Beau va servir en l'Exèrcit de país.





Així mateix, ha proclamat que en aquesta gira deixarà clar que "els Estats Units ha tornat" així com ha instat que "les democràcies del món s'uneixin per fer front als canvis actuals", segons recull un comunicat de la Casa Blanca.





"Estats Units està millor posicionat per promoure la nostra seguretat nacional i la nostra prosperitat econòmica quan ens unim a nacions amb idees afins perquè ens donin suport", ha asseverat.





En aquest sentit, Biden ha llançat des del seu compte de Twitter un missatge en què considera que "la diplomàcia és essencial, perquè cap nació per si sola pot fer front als desafiaments que enfrontem avui o construir el futur compartit que tots busquem".





LA SIGNATURA D'UNA NOVA CARTA DE L'ATLÀNTIC





Aquest dijous Biden es reunirà amb el primer ministre britànic, Boris Johnson, prop de Cornualla, on està previst que signin una nova Carta de l'Atlàntic, un nou acord per cooperar en els desafiaments mundials.





La nova Carta de l'Atlàntic comprometrà al Regne Unit i als Estats Units a aplicar els seus recursos en la reconstrucció del món després el coronavirus i en la recerca d'aturar el canvi climàtic, segons recull l'agència DPA.





La Carta de l'Atlàntic original va ser una declaració conjunta de Winston Churchill i Franklin Roosevelt en 1941, en la qual s'establien els objectius britànics i nord-americans per al món posterior a la Segona Guerra Mundial.





Vuitanta anys després, Johnson ha dit que el nou acord subratllaria que els dos països segueixen sent "els socis més propers i els més grans aliats". "Mentre Churchill i Roosevelt es van enfrontar a la qüestió de com ajudar al món a recuperar-se després d'una guerra devastadora, avui hem de comptar amb un repte molt diferent però no menys intimidatori: com recuperar-nos millor de la pandèmia de coronavirus", ha afegit.





En aquesta reunió, a més, es preveu estudiar millorar la relació econòmica i parlar d'un acord tecnològic bilateral entre les dues nacions.





REUNIÓ AMB SÁNCHEZ





A partir d'divendres, Biden serà a la cimera del G7, en la qual es veurà amb altres líders europeus, com la cancellera alemanya, Angela Merkel. La seva visita al Regne Unit finalitza el diumenge quan tant ell com la primera dama, Jill Biden, siguin rebuts per la reina Isabel II.





Dilluns, Biden assistirà a la cimera de l'OTAN a Brussel·les, on tindrà la primera trobada amb el primer ministre espanyol, Pedro Sánchez, abans de la seva esperada trobada dimecres amb Putin a Ginebra.





En el discurs d'aquest dimecres, Biden també ha llançat una advertència al seu homòleg rus, Vladímir Putin, assegurant-li que Washington "respondrà de manera sòlida" quan el Govern de Moscou "s'involucri en activitats nocives".