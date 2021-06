Applus+ i CaixaBank signen un linia de crèdit vinculada a criteris de sostenibilitat

El Grup Applus+ i CaixaBank han signat una linia de crèdit, lligada a criteris de sostenibilitat, per valor de 100 milions d'euros a 2 anys. Aquesta té la opció d'extensió per un any addicional. Es pretèn convertir-la en la primera operació de finançament sostenible del Grup Applus+.





La linia de crèdit vincula el marge del finançament a un indicador d'emissions de CO2. Aquest indicador, l'objectiu del qual es mesurarà anualment, compromet a la companyia a reduir les seves emissions de CO2 en un 17% fins el 2023. Les condicions del crèdit concedit per CaixaBank podrien millorar si es compleixen els objectius de reducció d'emissions de CO2 establerts per a cada any. D'aquesta manera, es posa de manifest el compromís del Grup Applus+ amb iniciatives i projectes respectuosos amb el medi ambient que contribueixin a prevenir, mitigar i donar resposta al canvi climàtic.