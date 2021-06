Ione Belarra demana que permetin la tornada de Puigdemont sense detenir-lo

@EP





La ministra Ione Belarra s'ha mostrat a favor que Puigdemont i la resta de polítics exiliats tornin a Catalunya i no siguin detinguts. Així ho ha dit en una entrevista per a El món, a RAC1: "Acabar amb la judialización té a veure amb el fet que puguin tornar, és clar que sí. No és normal que no estiguin a Espanya", ha declarat.





A més, considera que ara que se'ls hi ha tornat la immunitat parlamentària no han de ser detinguts quan arribin a Espanya. "Com he de defensar que la policia els detingui. Si volem acabar amb la judialización i apostar pels indults, seria una incongruència descomunal" , ha opinat.





D'altra banda, ha comentat que el fet que el Tribunal Europeu de Drets Humans tombi la sentència del suprem contra els líders de l'1-O seria una cosa "gravíssima".