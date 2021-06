Jordi Turull registra el seu recurs al TEDH per la sentència de l'1-O

Jordi Turull @ep





Els advocats Jordi Pina i Francesc Homs han presentat aquest dijous al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) el recurs de l'exconseller Jordi Turull contra la sentència de l'1-O, per considerar que vulnera drets fonamentals.





En declaracions a TV3 han argumentat que el recurs es basa en que el judici s'hauria d'haver celebrat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i no al Tribunal Suprem (TS), consideren que els "jutges han estat parcials, que hi ha hagut ingerències per part de l'Estat espanyol ", i que s'ha vulnerat el dret a manifestació i a l'expressió.





El recurs de Turull es produeix un dia després del presentat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que el va presentar en català i acompanyat d'uns 60 informes que ocupen 2.009 pàgines, entre ells els pronunciaments d'organismes internacionals que han demanat l'alliberament de Cuixart i resolucions d'altres tribunals europeus sobre el cas.