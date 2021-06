Alerten del perill del 'gas del riure' després de saltar al buit dos joves consumidors a Marbella

La Policia Nacional ha alertat el perill associat al consum d'òxid de nitrogen, més conegut com a 'gas del riure', després de produir a Marbella (Màlaga), en menys de 24 hores dos accidents greus entre joves que haurien consumit la substància i que han resultat ferits després de suposadament haver saltat al buit.









Les alteracions produïdes en el sistema nerviós per l'òxid nitrós --com a exemple, els deliris i les al·lucinacions que es produeixen de manera freqüent amb el seu consum-- podrien ser el desencadenant de sengles episodis on una menor i un jove britànic es van llançar al buit a la localitat.







En cap dels casos s'han observat indicis de criminalitat, segons la investigació, han informat des de la Comissaria provincial de Màlaga a través d'un comunicat.





El primer dels fets va tenir lloc el passat diumenge quan una menor va saltar d'un vehicle en marxa per, seguidament, llançar-se d'un pont, ingressant amb lesions greus en un hospital de Marbella. Segons les indagacions, la noia hauria estat consumint alcohol i 'gas del riure' amb unes amigues abans de produir-se l'incident.





Tot just unes hores més tard, la matinada de dilluns, un britànic de 31 anys es precipitava al buit des d'una tercera planta en un apartament de llogar de vacances a Sant Pere Alcántara. Abans de llançar-se per la balconada, estava de festa amb uns amics consumint òxid nitrós i alcohol, segons la investigació.





Les greus lesions sofertes amb motiu de la caiguda van portar a ingressar a la Unitat de Cures Intensives d'un hospital a Màlaga capital.





L'òxid de nitrogen és una substància incolora amb lleugera olor dolça que es presenta tant en forma líquida com en gas comprimit. Legalment s'utilitza en petites quantitats com a anestèsic per a operacions indolores per dentistes o també amb fins industrials en rebosteria o estètica.





No obstant això, en els últims anys, s'ha posat de moda el consum del 'gas del riure' entre els joves en festes, a l'ésser relativament barat --entre tres-cinc euros la dosis--. A l'aspirar el gas, habitualment a través de globus de colors, el consumidor obté unes sensacions d'embriaguesa, alegria o atordiment.





Des de la Policia Nacional han indicat que l'ús de l'òxid nitrós per a aquestes finalitats "pot produir lesions i alteracions en el sistema nerviós, com deliris, així com de les cèl·lules sanguínies i pulmonars". Aquests efectes nocius per a la salut es poden veure incrementats si les persones ho combinen amb alcohol.