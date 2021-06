Investiguen si el suïcidi d'una nena de 15 anys a Barcelona va ser per bullying

@EP





Els Mossos d'Esquadra estan investigant d'ofici si una nena de 15 anys que es va suïcidar fa un mes i mig a Barcelona va patir bullying per part dels seus companys de l'escola, segons han informat fonts policials a Europa Press.





"Tot i que encara els pares no han interposat una denúncia formal, ens hem posat en contacte amb ells i estem recopilant informació per poder elaborar un atestat policial dels fets", han explicat.





Han assegurat que un cop el tinguin elaborat, el remetran al jutjat i a la Fiscalia de Menors, ja que els pares creuen que "el col·legi no va fer les coses bé".





El jutge haurà de decidir "com continua la investigació a partir dels indicis que aporti la policia, i si hi ha hagut responsabilitat civil o penal per part de l'escola".





El Síndic de Greuges, en una roda de premsa aquest dijous, ha confirmat que també investiga d'ofici els fets, però ha declinat fer cap comentari per la "confidencialitat" que envolta les indagacions en curs.