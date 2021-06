Pere Aragonès: "Cal deixar enrere el món d'ahir i construir el món d'avui"

El President de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut aquest dijous que la resolució del conflicte català s'ha d'abordar sense demora perquè adverteix que "no acabaria només amb uns indults".





"El conflicte polític que hem d'abordar i resoldre sense demora no acabaria només amb uns indults. Tenim exiliats pendents de judici i Catalunya avui encara ha de poder exercir amb llibertat el dret a decidir el seu futur polític", ha afirmat.





Per a ell, Catalunya viu una situació "d'excepcionalitat" que s'ha de resoldre per afrontar totes les transformacions socials i econòmiques que són necessàries.





En aquest sentit, Aragonès ha insistit que "el país necessita una sacsejada" ara que es comença a superar la pandèmia del coronavirus, però ha avisat que això ha de compatibilitzar-se amb el procés independentista i la resolució del conflicte.





"La sortida de la crisi no ha d'abandonar aquesta qüestió fonamental ni supeditar la voluntat majoritària de la ciutadania que Catalunya es converteixi en un país europeu pròsper i cohesionat", ha subratllat.





Considera que cal evitar aquesta falsa dicotomia i que el Govern treballarà tant per la reactivació social i econòmica, com per la resolució del conflicte basada en l'autodeterminació i l'amnistia: "Amb una mà superar la crisi i amb l'altra resoldre el conflicte polític ".





SORTIDA DE LA CRISI





Aragonès ha sostingut que "cal deixar enrere el món d'ahir i construir el món d'avui que ja és el món de demà", i que per a això caldrà ser inconformistes, disruptius, ambiciosos, imaginatius, creatius i transformadors.







"És prioritari i és inajornable. Necessitem encaminar amb tota urgència i voluntat transformadora la sortida de la crisi i imaginar com volem que sigui el país els propers 10-15 anys i actuar des de demà mateix", i ha tornat a recalcar el seu compromís per impulsar quatre grans transformacions: la social i econòmica, la verda, la feminista i la democràtica.