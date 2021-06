VÍDEO: Un granger enfadat envesteix un cotxe aparcat amb el seu tractor

Un granger de Barnard Castle, a Anglaterra, va recórrer a l'ús de la 'força' del seu tractor per treure del mig un cotxe que havia aparcat a l'entrada a la seva propietat. Cansat d'esperar que els amos traguessin d'allí el seu cotxe, va decidir actuar per ell mateix i va envestir el vehicle amb el seu tractor, mentre rebia cops de peu d'un jove.

El vídeo de moment s'ha difós ràpidament per xarxes socials. A l'sembla, els fets van passar el cap de setmana.

Shocking moment furious farmer rams a yob's car with his tractor - and FLIPS it before almost running man over pic.twitter.com/v6kQrmVTUb