L'OMS demana a Europa precaució a l'aixecar les mesures perquè segueix havent transmissió comunitària

El director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, ha sol·licitat als països europeus que tinguin precaució a l'hora d'aixecar les mesures contra el coronavirus ja que segueix havent transmissió comunitària "generalitzada".





Hans Kluge - EP





I és que, gràcies a la reducció dels contagis de Covid-19, des d'aquesta setmana uns 36 països europeus estan reduint les restriccions, de manera que Kluge ha advertit, després de reconèixer els èxits aconseguits per aquestes regions, que no s'està "fora de perill ".





"Amb l'augment de les reunions socials, la major mobilitat de la població i els grans festivals i tornejos esportius que es duran a terme en els pròxims dies i setmanes demanem precaució", ha dit, per recordar que l'any passat, després de l'estiu , es va produir un "ressorgiment devastador" dels contagis de coronavirus.





Així mateix, el dirigent europeu de l'OMS ha aconsellat a la població viatjar de manera "responsable", rentar-se les mans amb freqüència, mantenir la distància de seguretat, fer servir mascaretes, estar en espais oberts, evitar els entorns amb molta gent.





"A mesura que augmenta la cobertura de vacunació, hem de cenyir-nos fermament a les mesures de protecció per suprimir el virus. Això ha de succeir, fins i tot quan els casos disminueixin. Una combinació de mesures de salut pública i vacunació, no una o una altra, és la sortida d'aquesta pandèmia ", ha dit.





D'altra banda, Kluge ha informat que el 30 per cent de les persones de la regió europea de l'OMS ha rebut a l'almenys una dosi de vacuna i el 17 per cent la pauta completa. Tot i això, ha avisat que s'està "lluny" d'evitar un nou ressorgiment dels contagis i que encara queda molt per tenir a el 80 per cent de la població immunitzada.





En aquest sentit, ha recordat que estar vacunats no evita automàticament que es malaltia o es propagui el virus, tot i que sí redueix la possibilitat d'emmalaltir greument o morir a causa de la malaltia, pel que ha instat la població a vacunar quan li toqui .