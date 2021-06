Diego 'El Cigala' surt en llibertat perquè el jutge considera que no hi ha risc de fuga

El jutge de Violència sobre la Dona número 7 de Madrid ha acordat avui la posada en llibertat de Diego Ramón Jiménez Salazar, conegut com Diego 'el Cigala', després de declarar per la presumpta comissió d'un delicte de maltractaments continuats, de què no constaven denúncies prèvies, han informat fonts jurídiques.





Diego "El Cigala" @ep





La llibertat s'acorda al no apreciar-risc de fuga. L'adopció de mesures cautelars, d'haver-les, s'estan tramitant al jutjat de Jerez, òrgan competent al trobar-se en aquesta localitat el domicili de la presumpta víctima i on es tramita el procediment. El jutjat de Madrid s'ha inhibit de les actuacions a aquest òrgan judicial.







El bailaor va ser detingut ahir a la nit en un hotel de la capital acusat de suposats maltractaments continuats cap a la seva parella. Abans de ser posat a disposició judicial, se li va traslladar aquest matí a la Comissaria de Moratalaz per a la presa d'empremtes.





La detenció es va produir després de la denúncia interposada a la tarda a Jerez de la Frontera per la seva parella, en què parla de maltractaments continuats en el temps, al menys els dos últims anys, tant físics com verbals i psicològics, alguns molt recents .





El cantaor de flamenc va ser traslladat després de la seva detenció a la comissaria de la Policia Nacional de districte Centre, situat al carrer Leganitos, on ha passat la nit.