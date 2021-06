El retorn de la Royal Navy: Regne Unit vol reconquistar Orient

Tothom coneix a la Royal Navy. L'Armada Britànica ha estat, durant molts segles, la força militar més temuda als cinc continents. Però el temps la va acabar convertint en un actor secundari i dependent completament de la defensa nord-americana.





No obstant això, la situació del Regne Unit ha canviat, el Brexit l'ha allunyat de la Unió Europea i la seva relació amb Washington ja no és la mateixa que abans, per la qual cosa Boris Johnson, el primer ministre britànic, ha decidit jugar la seva pròpia partida amb un objectiu molt clar: recuperar la grandesa britànica.





A Londres són conscients que ara mateix l'eix del món s'ha desplaçat de l'Atlàntic al Pacífic, i per això volen tornar a conquerir Orient. La meitat de la població, el 40% del PIB global i les majors taxes de creixement econòmic se situen en els països de l'Indo-Pacífic, i a Downing Street no volen perdre aquesta part del pastís.





Boris Johnson ja ha signat una associació comercial millorada amb l'Índia que pretén duplicar el comerç mutu entre els dos països. De la mateixa manera, Londres ha sol·licitat entrar en l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (CPTPP, per les sigles en anglès), un mercat de 500 milions de persones format pels següents països: Japó, Canadà, Mèxic, Brunei, Xile, Malàisia, Austràlia, Nova Zelanda, Singapur i el Perú. A més de Regne Unit, s'espera que hi hagi altres incorporacions com Tailàndia o Corea de Sud.





LA TORNADA DE LA ROYAL NAVY





L'altra clau per a la conquesta d'Orient és la Royal Navy, que de moment, està molt debilitada. Si el 1991 l'Armada britànica comptava amb 34 fragates i 17 més en diferents fases de producció, el 2020 només li quedaven 13. La manca de pressupost de l'exèrcit que antigament va governar els mars era tal que el 2018 van haver de vendre un dels seus majors vaixells amfibis al Brasil, el HMS Ocean.





Però Boris Johnson vol girar la truita, i ha augmentat el pressupost de l'exèrcit fins als mateixos nivells que tenia durant la Guerra Freda. El mandatari britànic vol rearmar el Regne Unit amb 26.800 milions de dòlars que serviran per comprar, entre altres coses, els nous portaavions Classe Queen Elisabeth, kazas embarcats F35 o per construir noves fragates.





De la mateixa manera, Downing Street trencarà amb la política nuclear que ha seguit els últims anys, reduint substancialment el seu arsenal d'armes nuclears. Ara, han pres la decisió contrària, augmentant la seva estoc fins a les 260 ogives.





El primer ministre britànic va avisar des del primer moment, i en el seu discurs d'investidura va prometre recuperar la grandesa britànica, emulant el "Make Amèrica Great Again" de Donald Trump. I com l'expresident nord-americà, creu que serà més fàcil que el món es rendeixi als seus desitjos exercint la intimidació. Londres ja té un portaavions amb presència constant a la Indoxina, i vol augmentar la presència de les seves tropes a l'estranger per millorar la cooperació militar amb socis com Austràlia. A més, estudia obrir noves bases militars a països com Brunei i Singapur.





Londres vol seguir cooperant amb els Estats Units, però alhora ha decidit jugar la seva pròpia partida i ser un país determinant en el tauler mundial. Funcionarà el pla de Boris Johnson? Només el temps dirà si el Brexit serà una oportunitat per al Regne Unit. Mentrestant, els europeus seguim mirant als britànics amb pena per haver pres una decisió que entenem com absurda. I mentrestant, ells, miren a Orient.