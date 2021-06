Un policia acusat d'asfixiar un home a Barcelona nega "cap maniobra per ofegar-"

Un exagent de la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) acusat d'un presumpte homicidi imprudent a l'asfixiar un sospitós mentre li reduïa ha declarat davant els jutges que no tenia intenció de matar-lo i que no va fer "cap maniobra per ofegar".





En el judici d'aquest dijous a la secció 2 de l'Audiència de Barcelona, ha assegurat que l'home va oposar una resistència "molt activa, desmesurada" quan va tractar d'immobilitzar i que va fer una maniobra que va aprendre a l'escola de policia.





Judici a l'policia @ep





La Fiscalia demana condemnar l'acusat a dos anys de presó per un delicte d'homicidi per imprudència professional greu, i a la fi de l'judici ho ha resumit com "una actuació policial legítima en què sí que hi ha infracció de la norma de cura".





Per la seva banda, l a acusació particular demana condemnar a quatre anys de presó i ha sostingut que el policia va ocultar la mort als Mossos que van arribar just després: "En moments inicials de confusió, vesteixen la mort en una suposada caiguda i un cop al cap. Es tracta d'eludir aquesta responsabilitat canviant la realitat de les coses ".





El policia ha assegurat que el sospitós li va pegar i li va donar puntades de peu per evitar que li reduís, i que ell va agafar per l'esquena passant el braç a l'altura del coll del sospitós i fent pressió sobre el tronc.





Ha explicat que, durant una guàrdia nocturna al juny de 2014, van rebre la trucada de la vigilant de seguretat d'una empresa d'un polígon de municipi, que li va dir que "havia sentit crits i cops fora, tenia molta por, i s'havia tancat en lavabo ", de manera que ell i el seu company de patrulla van anar cap allà.





En canvi, la vigilant ha comparegut com a testimoni en el judici i ha dit que va trucar a la policia perquè dues persones havien entrat al recinte de l'empresa, no perquè sentís crits.





Un cop va arribar la policia local, els dos agents van veure un home a les rodalies de l'empresa que havia cridat, i segons ha explicat l'acusat es va negar a aturar-se i identificar-se quan l'hi van demanar, i va començar a córrer quan es van acostar amb el cotxe patrulla.





L'acusat ha explicat que l'home va caure sol mentre corria, quan "es va fer segurament les esgarrapades que tenia a la cara", i un cop a terra va començar a immobilitzar-lo.





COMPANY DE PATRULLA





En el judici ha declarat el company de patrulla de l'acusat, que també ha explicat que el sospitós no els va obeir quan li van demanar identificar-se, i que l'agent enjudiciat "el va immobilitzar agafant-lo pel pit i el coll, amb una maniobra que s'ensenya a l'escola de policia ", mentre ell es resistia amb cops.





Ha explicat que l'home va deixar de resistir-un cop emmanillat: "En un primer moment no vam comprovar si té pols o està desmaiat. El primer va ser requerir el vigilant per poder avisar Mossos" per la primera trucada de l'empleada del polígon.





MOSSOS D'ESQUADRA





També han comparegut els agents de Mossos d'Esquadra que van arribar després que la Policia Local els va demanar "reforços, perquè tenien a un detingut per atemptat oferint resistència activa", ha explicat el mosso responsable de torn, que també va rebre l'avís de la vigilant d'una empresa que havia vist a dues persones al recinte.





Quan van arribar els Mossos, la víctima ja era a terra, amb restes de sang a la cara, "quiet, amb la mirada perduda i la boca oberta", i al veure que no tenia pols van intentar reanimar-fins que va arribar l'ambulància, que va seguir intentant-ho.





AUTÒPSIA





Les dos metges forenses que han fet l'informe de l'autòpsia han explicat al tribunal que el cadàver tenia contusions a la cara, l'espatlla dreta, els colzes, el canell, el genoll i l'esquena.





Al coll, tenia blaus i erosions "compatibles de ser produït per ungles, per la localització i la forma", i lesions recents en el cartílag tiroide.