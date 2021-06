Kiko Rivera ratifica la demanda contra el seu oncle Agustí Pantoja

Qui avisa no és traïdor. Això ha hagut de pensar Kiko Rivera aquest matí, quan complint amb la seva paraula, ha ratificat la demanda contra Agustín Pantoja. El fill de la tonadillera va anunciar en una de les seves últimes entrevistes que, cansat que es "riguessin" d'ell els advocats de la seva mare, havia decidit iniciar accions legals contra el seu oncle, acusant-lo de tres delictes penals; apropiació indeguda, estafa i administració deslleial.





Kiko Rivera @ep





I aquest dijous, oblidant per unes hores la polèmica amb Jessica Bueno per la Primera Comunió del seu fill Francesc, Kiko ha acudit als jutjats de Chiclana de la Frontera - molt propers a Cantora - per ratificar aquestes acusacions que podrien acabar amb el seu oncle Agustí a la presó si de demostrés que va cometre aquests delictes.





Va ser durant l'estada d'Isabel Pantoja a la presó pel cas Malaia quan el Dj atorgar mitjançant notari poders al seu oncle - mà dreta de la tonadillera - per actuar en el seu nom i intentar treure la seva mare de la presó el més aviat possible, fent el que estigués al seu abast per fer-ho. Moment en què Agustí hauria comès, a través de diferents accions, els delictes d'apropiació indeguda, estafa i administració deslleial, segons Kiko.





Fa unes setmanes el marit d'Irene Rosales assegurava a 'Sálvame' que havia pres una determinació: "Arribats ja a aquest punt que es faci justícia amb el que s'hagi de fer. Si algú ha actuat malament i ha fet les coses malament, tindrà que pagar-lo ", s'assegurava un Kiko convençut veure les cares amb el seu oncle en els tribunals. I aquest dijous ha fet el primer pas per a això, ratificant als jutjats la demanda contra Agustí, amb qui la relació està completament trencada des de fa mesos.





Una hora i mitja després, i després de ratificar la demanda contra el seu oncle Agustí, Kiko abandonava els jutjats envoltat d'un núvol de càmeres sense fer declaracions. Amb un "ho sento nois" el fill d'Isabel Pantoja ha deixat clar que no va a pronunciar-se sobre la batalla judicial que aviat començarà contra el germà i mà dreta de la tonadillera.