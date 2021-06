La supervivència en càncer de pròstata avançat s'ha triplicat en els últims 15 anys

La supervivència dels pacients amb càncer de pròstata avançat s'ha triplicat en els últims 15 anys gràcies al desenvolupament de nous agents hormonals, quimioteràpia o radiofàrmacs, passant de 12-18 mesos el 2005, quan només es disposava de quimioteràpia, a més dels 36 mesos actuals, segons ha informat la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).





A més, prossegueix, els inhibidors de PARP han demostrat benefici en supervivència en pacients amb càncer de pròstata avançat, prèviament tractats amb altres línies de tractament i alteracions en gens implicats en la reparació de l'ADN, sent els més freqüents BRCA1 i BRCA. D'altra banda, l'aparició de nous radiofàrmacs, entre els quals destaca 177Lu-PSMA-617, emergeix com una nova opció terapèutica eficaç en l'algoritme terapèutic dels pacients amb càncer de pròstata avançat.





Per això, en el marc de la campanya de comunicació 'En Oncologia cada AVANÇ s'escriu en majúscules', SEOM ha volgut donar a conèixer l'evolució i els avenços mèdics que s'han succeït en aquestes últimes dècades en el tractament dels diferents tumors. A més, i coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, que se celebra aquest divendres, 11 de juny, ha destacat els avenços més importants en càncer de pròstata, el segon càncer més diagnosticat en el nostre entorn (primer en homes), amb una estimació de 35.764 nous casos a Espanya en 2021.





I és que, el càncer de pròstata és el tumor de major prevalença en homes, un 24,3 per cent de la incidència global que per a l'any 2020 era de 259.788 pacients afectats. No obstant això, ocupa el tercer lloc com a responsable de l'nombre de defuncions per càncer en homes a Espanya, però reduint-se la taxa de mortalitat de forma progressiva. La supervivència neta a cinc anys dels pacients diagnosticats en el període 2008-2013 va ser de 89,8 per cent, la més elevada entre els tumors freqüents.





En l'actualitat, la immensa majoria de casos de càncer de pròstata es diagnostica en estadis inicials, mentre que només el 10 per cent correspon a casos avançats (metastàtics) a la diagnosi. En estadis inicials, el càncer de pròstata és curable en una gran majoria de casos mitjançant tècniques actuals de cirurgia, radioteràpia / braquiteràpia amb o sense l'addició de hormonoteràpia.





No obstant això, en una proporció de casos la malaltia desenvolupa resistència al tractament hormonal (resistència a la castració) amb l'eventual desenvolupament de metàstasis, situació denominada càncer de pròstata resistent a la castració metastàtic. En altres ocasions, els pacients presenten metàstasi en el moment de la diagnosi, situació denominada càncer de pròstata hormonosensible metastàtic, no subsidiari ja d'opcions curatives com la cirurgia i la radioteràpia. En aquests casos, els objectius del tractament són perllongar la supervivència, preservar la qualitat de vida i prevenir esdeveniments ossis.





És en aquests casos avançats (resistència a la castració i malaltia hormonosensible metastàtica) on s'ha realitzat la majoria d'avenços en el tractament de la malaltia. Entre els anys 2011 i 2014, el desenvolupament de nous agents hormonals (abiraterona, enzalutamida), quimioteràpia (cabazitaxel) o radiofàrmacs (Ra-223) ha permès augmentar la supervivència des dels 12-18 mesos el 2005, quan només estava disponible la quimioteràpia amb docetaxel, als 32-36 mesos actuals.





A més, en l'últim any, s'han presentat els resultats d'un estudi fase III amb olaparib, un inhibidor de PARP, que ha demostrat benefici en supervivència en pacients amb càncer de pròstata avançat i prèviament tractat amb altres línies de tractament i alteracions en gens implicats en la reparació de l'ADN, sent els més freqüents BRCA1 i BRCA2. Altres inhibidors de PARP com rucaparib, talazoparib o niraparib, estan sent també estudiats en altres contextos del càncer de pròstata, tant en monoteràpia com en combinació amb altres fàrmacs.





D'altra banda, les combinacions de nous fàrmacs amb agents inmunoterápicos representa una altra prometedora estratègia terapèutica en el càncer de pròstata avançat, actualment en avaluació dins d'assajos clínics per identificar quins pacients són els millors candidats a aquest tractament.





MILLORES AL CARCINOMA DE PRÒSTATA RESISTENT A LA CASTRACIÓ





En un altre context de la malaltia, en pacients amb carcinoma de pròstata resistent a la castració que encara no han desenvolupat metàstasi, tant apalutamida com enzalutamida i darolutamida, tots ells nous agents hormonals, han demostrat retardar l'aparició de metàstasis en aproximadament dos anys, disminuir el risc d'aparició de símptomes en més d'un 50 per cent, a més de perllongar la supervivència dels pacients.





A més, nous estudis han confirmat el valor del tractament tant de quimioteràpia com d'aquests nous agents hormonals, com la abiraterona, apalutamida o enzalutamida, en combinació amb la deprivació androgènica (hormonoteràpia), en pacients amb malaltia metastàtica a la diagnosi.





Així, a través de diferents assaigs clínics, aquests agents han demostrat una reducció del risc de mort de fins a un 38%, fins i tot en pacients d'alt risc, i un increment de la mitjana de supervivència des dels 32 fins als 50 mesos.





En l'actualitat, un dels reptes més importants consisteix a determinar el valor de la seqüència òptima de fàrmacs per obtenir el màxim benefici en cada pacient en particular. A això van a ajudar els nous descobriments de la biologia molecular de la malaltia que estan permetent avenços en el desenvolupament de la medicina personalitzada. L'anàlisi de nous biomarcadors en biòpsies líquides, tant cèl·lules tumorals circulants com DNA circulant, es troba en l'actualitat en avaluació en diversos estudis i podria, en el futur, determinar l'elecció del tractament òptim basat en el perfil molecular individual de cada pacient.





Tots aquests fàrmacs han pogut veure la llum gràcies a la realització d'assajos clínics en múltiples centres del món, i a la generosa participació dels pacients en ells. "En aquests avanços, hi ha hagut una participació molt significativa de centres espanyols. Seguim creient que la millor opció, en la mesura del possible, és la participació en assaigs clínics que segueixin intentant millorar la seguretat i eficàcia d'aquests tractaments. Però, per sobre de tot, cal que aquells progressos que mostrin beneficis significatius s'incorporin de manera equitativa per a tots els pacients, i que l'accés al millor tractament per a la seva malaltia sigui universal ", han tancat des SEOM.