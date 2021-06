Renfe preveu recuperar tota la demanda anterior a la pandèmia a final del 2022

Renfe pretén recuperar a final d'enguany el 75% de la demanda de viatgers de serveis comercials (AVE i Llarga Distància) que tenia abans de la pandèmia de la covid-19 i arribar al 100% a final del 2022.





RENFE





Així ho ha anunciat aquest dijous el president de l'operadora, Isaías Táboas, en la presentació de l'actualització del Pla estratègic 2019-2023-2028 als treballadors de la companyia.





Segons ha destacat Táboas, les principals novetats se centren en com incrementar els ingressos de la companyia buscant noves fonts d'ingressos a través de la digitalització o de l'acceleració del procés d'internacionalització, i en com reduir les despeses que no estan lligades a la producció, amb la finalitat de millorar el compte de resultats.





Amb la plataforma RaaS (Renfe as a Service), que la companyia desenvoluparà juntament amb un soci tecnològic i comercial, Renfe pretén obtenir uns ingressos addicionals de 156 milions d'euros el període 2021-2024, incrementar la venda de bitllets entre un 3% i 4% i captar 650.000 nous clients.





Així mateix, l'operadora preveu un increment del procés d'internacionalització, amb projectes arreu del món, amb uns ingressos estimats de 2.555 milions d'euros entre el 2021 i el 2028, i l'objectiu ambiciós d'aconseguir uns ingressos de 1.000 milions el 2028.