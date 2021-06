WWF exigeix el tancament urgent de el de les granges de visó a Galícia després de detectar un brot de SARS-CoV-2

visó @ep





L'organització WWF ha exigit el tancament urgent de l ' "epicentre gallec de les granges de visió" després de detectar el tercer brot de SARS-CoV-2 en una explotació de Galícia des de l'inici de la pandèmia.





Per a això, insta la Xunta a posar en marxa, en col·laboració amb el Govern d'Espanya, "un programa per al tancament de totes les granges de Galícia, en compliment de la normativa vigent i considerant el risc que aquestes granges suposa per a la salut ".





En un comunicat enviat als mitjans, WWF assegura que "el risc de brots a Galícia és extrem perquè la regió concentra més del 90% de totes les granges de visó americà de país" pel que demana la "fi urgent i immediat d'aquestes explotacions ".





Després de conèixer-se aquest últim brot en una granja de Carral (La Corunya), el tercer després dels registrats en explotacions de Banya i Santiago, WWF ha recordat que "porta mesos alertant" a les autoritats espanyoles del perill que representen aquest tipus de granges per a la salut i la biodiversitat.





"Tancar totes les granges gallegues és clau per acabar amb el risc de nous brots de coronavirus i mutacions en aquestes explotacions perquè aquesta CCAA alberga més de el 90% de les granges de país", incideix l'organització que qualifica d'"inadmissible" que aquest tipus d'explotacions posin en risc "la recuperació de la pandèmia", "amb l'amenaça subjacent que sorgeixin noves mutacions en aquestes granges i una propagació més gran del virus".





A més, WWF ha cridat l'atenció sobre el "alt perill de transmissibilitat" de la Covid-19 d'humans a visons i viceversa, "confirmada per diversos organismes europeus", com el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). "Això ja ha estat suficient per motivar el tancament de centenars de granges de visons al llarg d'Europa. No obstant això, a Espanya encara queden 27 granges pelleteres, 25 d'elles precisament a Galícia", subratlla.





"L'aparició d'un nou brot en una granja de visó en un moment en què el nombre de casos de Covid-19 està baixant posa de manifest el risc que suposen aquestes instal·lacions a l'actuar com a reservoris de la malaltia", avisa WWF, que assegura que "aquest risc és particularment alt en granges com algunes de Carral, que se situen a menys de 100 metres dels habitatges més properes.