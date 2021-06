La Fiscalia demana presó permanent revisable per deixar morir la seva parella per diabetis

@EP





La Fiscalia de Barcelona ha demanat condemnar a presó permanent revisable a un home acusat d'assassinar la seva parella a Gavà, al no atendre-la durant una hiperglucèmia.





Els fets van passar el 2019 quan l'home "va assistir impassible des de les 22.50 hores fins a més enllà de les 03.39 hores a un deteriorament progressiu i evident" que va deixar sense forces i semiinconscient a la seva parella "sense que tot i això, ni tan sols realitzés un simple control de sucre a través d'un glucòmetre", exposa l'escrit d'acusació del fiscal.





També demana a l'acusat condemnar-lo per quatre delictes de maltractaments i de maltractament habitual. A més a més, el text afirma que els seus actes durant la relació van crear "un creixent sentiment d'inferioritat i d'ambivalència emocional respecte de l'acusat", deixant-la aïllada i patint per la seva integritat física.





Arran de l'última agressió, la dona es va ensorrar físicament i emocionalment, descuidant la seva diabetis, que va empitjorar la nit del 17 de juny. En arribar a casa, l'home va veure en la víctima símptomes de "mareig generalitzat, freqüència respiratòria augmentada, de caràcter fatigosa i cada vegada amb més profunditat, absència en control d'esfínters, sudoració, manca d'articulació motora, dificultat per articular paraules i set constant", vinculats amb la diabetis, explica el fiscal, però no la va ajudar ni va avisar emergències.





Durant les cinc hores d'agonia, l'acusat "amb la seva conducta d'indiferència i passivitat mantinguda durant tot aquest temps va manifestar de forma conscient i deliberada un propòsit de satisfer el seu instint de perversitat" causant-li el major sofriment possible.





El fiscal també demana condemnar-lo per un delicte contra la intimitat perquè, per crear-se una coartada, l'home va gravar una quinzena de vídeos "on aparentment s'observava a l'encausat disposat a fer una ajuda, que no obstant això era innòcua".