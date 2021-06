Mossos i Guàrdia Urbana intervenen 300 aliments no aptes per al consum a Barcelona

Foto d'arxiu - @EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, en col·laboració amb Inspecció de Treball, han inspeccionat una vintena de locals a Barcelona, on han intervingut 313 productes d'alimentació.





En un apunt a Twitter recollit per Europa Press, la Urbana ha explicat que aquests productes no eren aptes per al consum, pel que han posat 34 denúncies.





En el marc d'aquest dispositiu, s'han iniciat diversos expedients sancionadors de treball i també han investigat a una persona per receptació.