Barcelona, Girona i Lleida, en risc per xàfecs, tempestes i onatge aquest divendres

Aquest divendres estarà marcat per ruixats i tempestes localment fortes i acompanyades de calamarsa a l'est de Castella i Lleó, Aragó i interior de Catalunya, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu un descens de les temperatures màximes.





En concret, xàfecs i tempestes posaran en risc a Aragó, Sòria, Barcelona, Girona i Lleida, mentre que les precipitacions deixaran en risc a la Rioja i Burgos i l'onatge, a la Corunya.





Hi haurà predomini de cels poc ennuvolats al matí en la major part del país, tot i que amb intervals de núvols baixos i possibles bancs de boira al nord de Galícia, àrea cantàbrica, Estret i Melilla. Al llarg del dia s'anirà desenvolupant nuvolositat d'evolució a l'interior de la meitat nord i zona centre peninsular, que provocarà xàfecs i tempestes localment fortes i acompanyades de calamarsa a l'est de Castella i Lleó, Aragó i interior de Catalunya, principalment per la tarda.