La Cambra de Representants del Marroc dictamina que Ceuta és una ciudad marroquina ocupada

La Cambra de Representants del Marroc ha assenyalat aquest dijous Ceuta com una ciutat marroquina ocupada, i ha advertit de "segones intencions" i "falsedats" en la moció aprovada pel Parlament Europeu. En aquesta moció, l'Eurocambra va posar de manifest el seu rebuig a l'estratègia de Rabat i va lamentar que posés en risc les vides de milers de menors en resposta al gest d'Espanya d'atendre el líder del Front Polisario, Brahim Ghali.





Valla de Ceuta @ep





En un comunicat després d'una reunió d'urgència, la Cambra baixa marroquina ha rebutjat "les nombroses disposicions inadequades contingudes en el text" del Parlament Europeu: "És evident que es tracta d'una maniobra per desviar l'atenció d'una crisi política entre el Marroc i Espanya".





"És un intent inútil d'europeïtzar una crisi bilateral la gènesi de la qual és coneguda i les responsabilitats de la qual estan ben definides", ha apuntat, en un missatge similar al llançat pel ministre d'Exteriors del Marroc, Nasser Bourita, qui ha assegurat aquest dimecres que la crisi política oberta amb Espanya "persisteix".





"La crisi marroquina-espanyola està lligada a l'actitud i actuació d'Espanya sobre la qüestió del Sàhara, causa sagrada de la nació del Marroc", ha remarcat.





Així mateix, ha lamentat que "el Parlament Europeu sigui instrumentalitzat per uns pocs eurodiputats que ignoren la important associació entre el Marroc i la Unió Europea" i ha volgut "saludar" els "nombrosos eurodiputats que no van donar suport a aquest enfocament conflictiu". La moció va ser aprovada per 397 vots a favor, 85 en contra i 196 abstencions.





D'altra banda, ha sostingut que Nacions Unides no ha "comentat el tema", i que la Comissió Europea i el Servei Europeu d'Acció Exterior han acollit amb satisfacció les decisions migratòries del Marroc.





LA MOCIÓ DE L'EUROCAMBRA





La moció conjunta del Parlament Europeu de populars, socialistes, liberals i verds lamenta l'empitjorament de la crisi diplomàtica i política que "soscava l'estratègia multidimensional i les relacions de veïnatge privilegiades entre el Marroc, la Unió Europea i els seus Estats membres" i defensa la via diplomàtica per abordar l'assumpte. Així mateix, la resolució insisteix que Ceuta és una frontera exterior de la UE.





També valora positivament l'anunci del regne del Marroc de facilitar el retorn de tots els menors no acompanyats identificats que hagin creuat a territori europeu de forma illegal.





Pel que fa a el conflicte del Sàhara Occidental, detonant de la crisi entre el Marroc i Espanya, el Parlament Europeu reitera la posició "consolidada" de la UE, en línia amb el Dret Internacional i les resolucions de Nacions Unides. I posa el focus en què només un procés polític liderat per Nacions Unides pot aconseguir una solució duradora, pacífica i mútuament acceptable al problema a la regió.