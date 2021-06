CEOE portarà a Brussel·les les seves pròpies propostes de reformes del mercat laboral

President de la CEOE - @EP





La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) enviarà a Brussel·les un nou document amb propostes de mesures per implementar en el marcat laboral. Aquesta decisió arriba després que el Govern plantegés les seves pròpies, ja que segons fonts de La Informació aquestes els semblen "un disbarat".





Així, en aquest moment la CEOE està recopilant informació que els arriba des de diversos patronals sectorials. Després d'això arribarà el moment d'analitzar aquesta informació, de la qual tenen ja més de 2.000 pàgines. Més tard posaran tot la taula de diàleg social i finalment ho faran arribar a Brussel·les.





"A la vista que el Govern no només ha assumit, sinó que ha superat la posició dels sindicats, les organitzacions empresarials farem una proposta pròpia que serà traslladada a Brussel·les, amb tots els seus arguments", comunicaven des de la CEOE . Al que afegien que es tractarà d'un "document complet i exhaustiu".





Des de la CEOE pensen que l'esborrany del Ministeri de treball perjudica greument a les empreses. Per exemple, en ell va redactat que les empreses només podran contractar de forma temporal a empleats per dues raons: organitzatives o productives, és a dir, per que pugi el treball en un moment concret o per substituir una persona de baixa.





Per aquesta raó, entre d'altres, consideren que aquestes mesures que el Govern proposa per acabar amb els contractes irregulars i els temporals suposen una pèrdua de flexibilitat per a les empreses. A més, consideren que provocarà l'efecte contrari i les empreses deixessin de contractar i acomiadaran als seus empleats.