Ayuso parla de la seva vida sentimental amb Bertín Osborne: "Alguna parella he tingut, però gairebé sempre he estat sola"

Isabel Díaz Ayuso s'ha assegut aquesta nit a 'La meva casa és la teva' amb Bertín Osborne i la veritat és que l'hem vist de la manera més natural possible. Parlant de com ha arribat a ser presidenta de la Comunitat de Madrid, la periodista ha comentat aspectes de la seva vida desconeguts i ... atenció! perquè ha obert el seu cor parlant de la seva vida sentimental.





Sobre com és sortir amb una política, Ayuso ha contestat que: "El que tingui parella t'ho dirà", però sí que ha afirmat haver tingut parella en el temps en què ha estat dins de la política: "Un temps molt petitó, però fa més de deu anys ".





Isabel Díaz Ayuso @ep





Isabel li ha confessat a el presentador que sempre ha estat molt atrafegada amb el seu treball i això mai ha estat un impediment per tenir parella: "Gairebé tot el temps que he estat amb això he estat sola, alguna parella he tingut, però gairebé sempre he estat sola treballant moltíssim. Les persones que m'han conegut m'han vist molt involucrada en el treball i l'han portat bé, sempre m'estan passant coses ".





"Les persones que m'han anat acompanyant, amb totes tinc molt bona relació a hores d'ara, sempre" ha assegurat la presidenta de la Comunitat de Madrid sobre les seves exparelles i és que si hi ha alguna cosa pel que li encanta viure a la capital és per la capacitat de poder refer la teva vida: "a Madrid tens l'oportunitat de tornar a començar de zero, no és un poble, segons les teves aspiracions teva vida es configuri d'una manera o d'una altra".





Ayuso ha sortit airosa de la pregunta sobre les famoses fotografies que van veure la llum fa unes

setmanes amb un home a Eivissa responent que: "El teu et creus per a un dia que me'n vaig, sóc

una desgraciada. Després de dos anys vaig dir 'anem a veure món, a Eivissa' i llavors, en fi ...

havia drones et dic, ara veig els selfies i dic 'aquests punts negres ja sé el que són'. em

sentia tan lliure per allà ".