Torrent insisteix en fer un referèndum català acordat amb l'Estat

@EP







El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha advertit aquest divendres que cal preparar-se des d'un punt de vista de la força que es té en el marc de negociació amb l'Estat per aconseguir un referèndum acordat: "Continua sent la opció desitjable per a la resolució del conflicte ".







En una entrevista de TV3, el conseller ha defensat que la seva aposta és la negociació política i aquest referèndum perquè creu que és un instrument que els proporciona legitimitat interna i reconeixement extern.





"A el mateix temps, nosaltres no renunciem a cap eina ja cap instrument que ens permeti maximitzar la nostra força en un marc de negociació amb l'Estat per obtenir aquest referèndum acordat", ha afegit.





Preguntat per les cartes publicades pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, aquesta setmana, Torrent ha assenyalat que cada vegada que aquest es pronuncia es fan interpretacions de tota mena i que això és bo perquè segons ell eleva el debat públic, i ha dit que aquests debats després s'hauran de concretar a la taula de negociació.





Ha defensat que l a proposta de la Generalitat no és un caprici sinó la voluntat d'una majoria de la societat catalana de votar per decidir el seu futur, així com que "no hi hagi presos, exiliats i represaliats".





Sobre els indults, Torrent ha recordat que la seva opció és l'amnistia perquè és una solució política que inclou a el conjunt dels catalans que estan immersos en processos judicials: "Nosaltres no ens oposem als indults perquè suposa alleugerir el dolor i sofriment de companys i les seves famílies ".





EMPRESA I TREBALL



Torrent ha assenyalat que la seva Conselleria necessita en aquests moments d'un fort lideratge polític i molt diàleg social, ja que la "complexitat" de moment requereix aquest esforç polític.





Preguntat per l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, Torrent ha sostingut que el Govern, abans d'adoptar una posició, ha de parlar amb tots els agents econòmics: "Hem d'escoltar a totes les parts i definir el millor projecte atenent a totes les voluntats ".





No obstant això, ha sostingut que no es tracta únicament d'una decisió de caràcter físic sinó que hi ha altres decisions que acompanyen l'ampliació que tenen a veure amb la gestió: "Perquè sigui un hub no només són importants les pistes, sinó quines decisions es prenen en relació a com ens relacionem amb les companyies aèries ".