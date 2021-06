Demanen 4 anys de presó per a un home que aparentava tenir diners i contactes per estafar dones

La Fiscalia de Madrid sol·licita quatre anys i sis mesos de presó per a un acusat d'aparentar tenir diners i contactes per estafar dones, segons consta en l'escrit d'acusació.





Se l'acusa de dos delictes continuats d'estafa i furt. El judici se celebrarà la setmana que ve a l'Audiència Provincial de Madrid. L'acusat es feia passar davant les seves víctimes com un "home de categoria" perquè els prestés diners o bé per entrar en el seu cases i robar-los joies.





L'escrit d'acusació assenyala que en 2018 AAR va entaular una relació d'amistat amb MESTRESSES a través de la xarxa social "Badoo" i que "aprofitant-se de la necessitat de companyia de la mateixa i fent-se passar per home de categoria, amb diners i contactes" , li va manifestar que posseïa una finca amb cavalls a Sevilla i que pertanyia al Partit Popular.





Amb aquesta carta de presentació la dona va accedir a comprar el vehicle de l'acusat per un import de 5.500 euros i dies més tard el va convèncer perquè li lliurés altres 8.500 euros amb la promesa de retornar-per adquirir un cotxe d'alta gamma.





El mateix dia que la dona va acudir al banc per treure els diners en efectiu, tots dos es van veure posteriorment al domicili de la víctima on AAR li va persuadir perquè li deixés tres rellotges i un collaret de banyes de senglar amb l'excusa de reparar-los i on , a més, va aprofitar per sostreure de la seva joier una cadena daurada amb penjant i dos anells.





La dona va aconseguir recuperar la cadena daurada amb penjoll però no el collaret de banyes de senglar i dos anells. Per això, la perjudicada reclama l'import de diners defraudats que ascendeix a la quantitat de 14.000 euros, no així l'import de les joies desaparegudes que no han pogut ser taxades pericialment.





Gairebé de forma simultània, l'acusat va iniciar una relació sentimental amb M .BGF a qui va fer creure que era "un home de categoria, amb diners i contactes", a l'identificar-se com un capità de la Guàrdia Civil retirat que posseïa finques, cavalls i amistats d ' "alt prestigi". Un cop guanyada la seva confiança, primer li va demanar 3.000 euros per a la compra d'unes cadires de muntar, uns diners que es va veure obligat a tornar davant la insistència de la seva parella.





Dies més tard li va sol·licitar altres 3.500 euros per una oportunitat d'inversió, uns diners que va accedir a prestar-li a condició que l'hi retornés. El 15 de juny li va organitzar una festa d'aniversari en un hotel de Madrid on li va arribar a demanar matrimoni. La factura de l'esdeveniment va ser de 2.810 euros que va haver de pagar la dona "al no haver-se fet càrrec de la mateixa l'acusat malgrat que es va comprometre a això".





L'home profit també la relació sentimental per emportar-un anell amb topazi que la dona tenia al seu domicili de Madrid, amb l'excusa de fer una rèplica, i dues polseres d'or per fer, segons ha dit, una medalla gran. A més, atès que tenia claus de l'habitatge, va sostreure de l'joier de la seva promesa un anell d'or amb robins i diamants.





La dona reclama a AAR a l'acusat 13.690 euros desglossats de la següent manera: 3.500 euros pel préstec per a una inversió; 2.810 euros per l'import de la festa en què li va demanar matrimoni; 5.580 euros per les joies no retornades i altres 1.800 per l'anell d'or i diamants sostreta del seu domicili.