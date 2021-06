Troben el segell més antic de la història ... i té 7.000 anys

Segell de Tel Tsaf i una impressió moderna. - VLADIMIR NICHEN





Arqueòlegs de la Universitat Hebrea de Jerusalem han descobert la primera evidència de l'ús de segells per marcar enviaments o per tancar sitges o graners, datada en 7.000 anys.





Es tracta d'una petita impressió de segell d'argila, amb dos segells geomètrics diferents impresos en ella, descoberta a Tel Tsaf, un llogaret prehistòrica situada al nord de la vall de Bet-Xean a Israel.





El descobriment es va realitzar com a part d'una excavació que va tenir lloc entre 2004 i 2007 i va ser dirigida pel professor Yosef Garfinkel de HO juntament amb dos dels seus estudiants, el professor David Ben Shlomo i el Dr. Michael Freikman, els que ara són investigadors de la Universitat d'Ariel.





Originalment es van trobar cent cinquanta segellats d'argila en el lloc, un dels quals és particularment rar i de diferent importància històrica. L'objecte va ser publicat a la revista Levant.





Els segells, també coneguts com a 'bulla', estan fets d'un petit tros d'argila que es feia servir en temps històrics per segellar i signar cartes i per evitar que altres llegissin el seu contingut.





El segellat trobat a Tel Tsaf és particularment significatiu perquè és la primera evidència de l'ús de segells per marcar enviaments o per tancar sitges o graners. Quan s'obria la porta d'un graner, la impressió del segell es trencava, un senyal reveladora que algú havia estat allà i que el contingut de l'interior havia estat tocat o robat.





"Fins i tot avui en dia, s'utilitzen tipus similars de segellat per evitar la manipulació i el robatori", va explicar Garfinkel. "Resulta que això ja estava en ús fa 7.000 anys per propietaris de terres i administradors locals per protegir la seva propietat".





Amb menys d'un centímetre d'ample, el fragment es va trobar en excel·lents condicions a causa del clima sec de la vall de Bet-Xean. El segellat està marcat per línies simètriques. Si bé molts segellaments trobats en el Primer Temple de Jerusalem (fa uns 2.600 anys) inclouen un nom personal i, de vegades, figures bíbliques, el segell de Tel Tsaf és d'una era prehistòrica, quan l'escriptura encara no estava en ús.





Aquests segells estaven decorats amb formes geomètriques en lloc de lletres. El fet que hi hagi dos segells diferents en la impressió del segell pot indicar una forma d'activitat comercial en la qual dues persones diferents van participar en la transacció.





El fragment trobat es va sotmetre a una anàlisi exhaustiva abans que els investigadors poguessin determinar que de fet es tractava d'una impressió de segell. Segons Garfinkel, aquesta és l'evidència més primerenca que els segells es van usar a Israel fa aproximadament 7.000 anys per signar lliuraments i mantenir tancats els magatzems. Tot i que s'han trobat foques en aquesta regió que daten de fa 8.500 anys, no s'han trobat impressions de foques d'aquesta època.





Amb base en una anàlisi científica acurat de l'argila de segell, els investigadors van trobar que no era d'origen local, sinó que provenia d'un lloc a l'almenys a deu quilòmetres de distància.





Altres troballes arqueològiques en el lloc revelen evidència que els residents de Tel Tsaf estaven en contacte amb poblacions molt més enllà de l'antic Israel. "En aquest mateix lloc tenim evidència de contacte amb pobles de Mesopotàmia, Turquia, Egipte i Caucasia", ha afegit Garfinkel. "No hi ha cap lloc prehistòric a l'Orient Mitjà que reveli evidència d'un comerç a llarga distància d'articles exòtics com el que trobem en aquest lloc en particular".





El lloc també va llançar pistes que l'àrea era la llar de persones de considerable riquesa que van acumular grans magatzems d'ingredients i materials, el que indica un considerable desenvolupament social. Aquesta evidència apunta Tel Tsaf com una posició clau a la regió que va servir tant a les comunitats locals com a les persones de pas.